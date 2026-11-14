Las Águilas vienen de atrás para vencer a los Toros del Este

Las Águilas Cibaeñas aprovecharon dos sencillos productores consecutivos de Jasson Domínguez y Adael Amador para fabricar dos carreras en el sexto episodio y remontar una desventaja de una vuelta, camino a una victoria 4-2 sobre los Toros del Este, la noche de este viernes en el Estadio Francisco Micheli.

El triunfo aguilucho devuelve al conjunto al quinto puesto y reenvían a los romanenses a la última plaza de la tabla.

Desarrollo del partido

El conjunto cibaeño, limitado a cuatro imparables durante todo el encuentro, sacó provecho de nueve transferencias concedidas por el pitcheo romanense, mientras su cuerpo de lanzadores mantuvo a raya una ofensiva que apenas pudo conectar cinco hits.

Los Toros habían tomado ventaja 1-0 en el segundo episodio, cuando Félix Reyes conectó sencillo y avanzó a tercera por imparable de Eloy Jiménez. Rafael Lantigua siguió con otro sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Reyes.

Las Águilas igualaron en el cuarto sin necesidad de conectar imparables. Steward Berroa recibió transferencia, se robó la segunda base y avanzó a tercera por rodado de Luis Liberato, antes de anotar con elevado de sacrificio de Domínguez.

Actuación de lanzadores

Los romanenses recuperaron el comando 2-1 en el cierre de ese mismo episodio. Reyes abrió con doble al jardín izquierdo, avanzó a tercera por rodado de Juan Brito y anotó mediante elevado de sacrificio de Jiménez.

Joan Adón lanzó cinco completas de cinco imparables y dos carreras limpias, sin conceder boletos y con dos ponches. Leandro López (2-0) le siguió con un sexto y séptimo de un boleto y dos ponches para llevarse la victoria.

Jugadas decisivas

Por los Toros, Deyni Olivero lanzó tres entradas sin permitir imparables y con una carrera limpia, mientras Taylor Lehman trabajó el cuarto episodio, en el que concedió una transferencia y permitió la carrera del empate.

La ofensiva cibaeña encontró la oportunidad de cambiar el rumbo del partido en el sexto episodio, cuando Jorge Bonifacio fue golpeado por un lanzamiento de Ángel Felipe con un out.

Emalín Montilla entró a lanzar y cometió un balk que permitió avanzar a Bonifacio a segunda. Posteriormente concedió boleto a Liberato, antes de que Domínguez conectara sencillo al jardín izquierdo para impulsar la carrera del empate.

Amador siguió con otro sencillo por el mismo sector, remolcando a Liberato con la anotación que colocó a las Águilas delante 3-2.

Phillips Valdez sustituyó a Montilla y consiguió que Aderlín Rodríguez bateara para una doble matanza, evitando mayores daños.

Los Toros tuvieron una oportunidad de reaccionar en el séptimo, cuando Juan Brito abrió con transferencia y Eloy Jiménez se embasó por jugada de selección, avanzando a segunda por un error en tiro del campocorto Dayan Frías.

Sin embargo, Duke Ellis, quien entró como corredor emergente, fue atrapado intentando robar tercera y Rafael Lantigua terminó el episodio con elevado al jardín central.

En el octavo, las Águilas ampliaron su ventaja a 4-2 después de que Domínguez conectara triple con un out. El relevo romanense concedió tres transferencias, dos intencionales, y Ryan Ritter recibió la tercera con las bases llenas para forzar la anotación.

Leandro López (2-0) se acreditó la victoria con dos entradas sin permitir imparables ni carreras, con una transferencia y dos ponches. Montilla (0-1) cargó con la derrota tras enfrentar a tres bateadores en el sexto episodio, permitir dos sencillos, conceder un boleto y tolerar una carrera limpia.

Erick Mejía retiró en orden el octavo y Jonathan Aro consiguió su cuarto salvamento al completar el noveno sin permitir anotaciones.

Los más destacados

Por las Águilas, Jasson Domínguez bateó de 4-2, con triple, una carrera anotada y dos impulsadas; Adael Amador, de 3-1, con una remolcada y una transferencia; Luis Liberato, de 4-1, con una anotada y un boleto; Steward Berroa anotó una carrera y se robó una base, mientras Ryan Ritter produjo una vuelta mediante transferencia con las bases llenas.

Por los Toros, Félix Reyes encabezó la ofensiva al batear de 4-2, con doble y dos carreras anotadas; Eloy Jiménez terminó de 2-1, con una impulsada mediante elevado de sacrificio; Rafael Lantigua, de 3-1, con una remolcada; y Gilberto Celestino, de 4-1.

Los romanenses terminaron con cinco imparables, dos carreras y dos transferencias recibidas, frente a cuatro hits, cuatro anotaciones y nueve boletos de los cibaeños.