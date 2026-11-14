Oscar González conecta doble en el triunfo de las Estrellas ante los Leones en el Quisqueya

Un oportuno rally de tres carreras en la séptima entrada, coronado por un doble remolcador de dos anotaciones de Óscar González, impulsó a las Estrellas Orientales a una victoria 4-2 sobre los Leones del Escogido este sábado 14 de noviembre de 2026, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, la novena petromacorisana respaldó una salida de calidad del zurdo Enny Romero y un hermético trabajo de su cuerpo de relevistas durante el último tercio del compromiso.

El duelo monticular estuvo marcado por el dominio de ambos iniciadores hasta que el relevo escarlata cedió ventaja en el séptimo acto.

Enny Romero (1-1), completó una sólida apertura de 6.0 entradas, en las que toleró seis imparables y apenas dos carreras limpias. Romero mostró gran control al conceder solo un boleto y ponchar a un bateador, dejando la mesa servida para llevarse su primer triunfo de la campaña.

Por los Leones, Angel Sánchez, salió sin decisión, luego de una salida de 4.0 entradas de tres hits y una carrera limpia, sin otorgar bases por bolas y con un ponche, saliendo del partido sin decisión tras dejar el choque empatado.

La derrota recayó sobre el relevista Alex Colomé (1-1), al trabajar un tercio de entrada en la que permitió cuatro indiscutibles y tres carreras limpias en la séptima entrada.

El cerrador verde, Luis García, logró el salvamento en una labor de una entrada, sin hit ni boletos, apuntándose su cuarto rescate de la campaña, luego de los relevos efectivos en blanco de Jefry Yam y Gregory Santos.

Las carreras

Ventaja inicial roja (1ª entrada): Los Leones tomaron el comando en el cierre del primer acto gracias a un sencillo remolcador con dos outs de Erik González que llevó al plato a Junior Lake .

Los tomaron el comando en el cierre del primer acto gracias a un sencillo remolcador con dos outs de que llevó al plato a . Empate y respuesta escarlata (4ª y 5ª entrada): Las Estrellas igualaron la pizarra 1-1 en la cuarta entrada mediante un doble de Aaron Schunk y un hit productor de Raimel Tapia ante Ángel Sánchez. El Escogido retomó la delantera 2-1 en el quinto episodio con un elevado de sacrificio de Ramón Laureano que remolcó a Andy Ibáñez.

Las Estrellas igualaron la pizarra 1-1 en la cuarta entrada mediante un doble de y un hit productor de ante Ángel Sánchez. El Escogido retomó la delantera 2-1 en el quinto episodio con un elevado de sacrificio de que remolcó a Andy Ibáñez. El rally decisivo (7ª entrada): Frente al relevista Álex Colomé, los paquidermos fabricaron el ataque ganador. Tras sencillos consecutivos de Marco Luciano y David Villar, Óscar González disparó un doblete al jardín que impulsó dos carreras para darle la vuelta al marcador (3-2). Acto seguido, Leo Bernal produjo la cuarta vuelta con una jugada de selección que permitió anotar a González.

Los más destacados

Estrellas Orientales: Raimel Tapia de 4-3 con un doble, una anotada y una remolcada; Óscar González de 4-1 con un doble y 2 carreras impulsadas; Aaron Schunk de 4-1 con un doble y una anotada; y Leo Bernal con una producida.

de 4-3 con un doble, una anotada y una remolcada; de 4-1 con un doble y 2 carreras impulsadas; de 4-1 con un doble y una anotada; y con una producida. Leones del Escogido: Junior Lake de 4-3 con una carrera anotada; Erik González de 4-2 con una remolcada; y Ramón Laureano de 2-1 con una impulsada y un boleto.

Próximo partido

Los Leones continuarán en la capital este domingo para jugar como visitantes frente a los Tigres del Licey a las 5:00 de la tarde, y los orientales enfrentarán a los Toros del Este en el Francisco Micheli.