Ronny Mauricio sella la victoria azul con un cuadrangular ante los Gigantes

Ronny Mauricio conecta cuadrangular ante los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY )

Ronny Mauricio desapareció la pelota del parque para coronar una remontada de los Tigres del Licey que vencieron 7-4 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado este sábado en el Estadio Julián Javier.

Los azules tomaron el control del encuentro con un rally de cuatro carreras en el séptimo episodio, luego de encontrarse en desventaja 1-4. Posteriormente, ampliaron la diferencia con el batazo de cuatro esquinas de Ronny Mauricio, para asegurar la victoria en la ruta.

Albert Abreu (2-0, 1.71) se acreditó la victoria tras una sólida apertura de seis entradas, en las que permitió cinco imparables, cuatro carreras (una limpia) concedió tres boletos y ponchó a uno. Emmanuel Mejía (2-1, 0.00) cargó con la derrota, mientras que Wander Suero (0-0, 0.00) consiguió su segundo salvamento de la temporada.

Las carreras

Gustavo Núñez conectó un doble entre left-center field en el inicio del partido, avanzó a la antesala con un rodado de Ronny Mauricio y anotó con un elevado de sacrificio de Miguel Andújar para abrir el marcador.

Sin embargo, los francomacorisanos empataron inmediatamente en la baja del primer episodio. Carlos Jorge se embasó con un error en tiro de Michael De León, se estafó la intermedia y la antesala y anotó con un sencillo por el jardín central de Agustín Ramírez.

En la parte baja del segundo inning, Roldy Brito conectó un sencillo al jardín izquierdo. Con un out, Ronny Mauricio dejó caer un elevado de foul de Yonathan Hernández, quien posteriormente negoció un boleto. Los Gigantes llenaron las bases con un elevado corto al jardín derecho de Carlos Jorge.

Acto seguido, Noelvi Marte conectó un rodado que permitió retirar forzado a Carlos Jorge en la segunda base. Sin embargo, en el intento de completar la doble matanza, Ramón Hernández cometió un error al no poder recibir la pelota en la primera base, lo que permitió que anotaran dos carreras para los Gigantes, quienes colocaron el marcador 3-1.

La cuarta carrera de los Gigantes llegó en el sexto episodio, cuando Roldy Brito conectó un cuadrangular solitario por el jardín central para ampliar la ventaja 4-1.

Los Tigres reaccionaron en la parte alta del séptimo capítulo con un rally de cuatro anotaciones que cambió el rumbo del encuentro. Yamal Encarnación recibió boleto y posteriormente anotó Estevan Florial. Gustavo Núñez produjo otra carrera con elevado de sacrificio al jardín izquierdo, que permitió anotar a Cristhian Adames.

Más adelante, Ronny Mauricio se embasó en jugada de selección, permitiendo que Ángel Ortiz cruzara el plato para acercar a los azules 4-4. Miguel Andújar completó la remontada con un elevado de sacrificio al jardín central que llevó al plato a Yamal Encarnación y colocó el marcador 5-4 a favor del Licey.

Los azules agregaron dos anotaciones más con un cuadrangular de Mauricio en el octavo episodio, para establecer el marcador definitivo de 7-4.

Los más destacados

Por los Tigres, Mauricio bateó de 5-1, con cuadrangular y tres carreras remolcadas, Yamal Encarnación se fue de 3-2 con dos anotadas y remolcada. Albert Abreu fue el protagonista desde el montículo con su labor de seis entradas y una carrera limpia permitida.

Por los Gigantes, Roldy Brito tuvo una destacada actuación ofensiva al batear de 4-3, incluyendo un cuadrangular y una carrera impulsada. El abridor Willy Peralta trabajó cinco entradas, permitió cuatro imparables y una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a cinco bateadores.

Próximo partido

Los Tigres vuelven al terreno este domingo, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las cinco de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.