El Escogido actualiza el estatus de la lesión de Erick González

Erick Gonzalez, campocorto del Escogido. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

La victoria de los Leones del Escogido 4-2 sobre los Tigres del Licey dejó un sabor agridulce para los bicampeones nacionales. Aunque el conjunto escarlata logró imponerse en un emocionante enfrentamiento dominical, las lesiones de Erik González y Sócrates Brito encendieron las alertas en el equipo.

El dirigente Ramón Santiago ofreció detalles sobre la condición física de ambos jugadores durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Mientras González permanece bajo evaluación médica, Brito se encuentra fuera de peligro tras sufrir una contusión en la rodilla.

"A Erik le están haciendo las evaluaciones médicas de lugar, como una resonancia magnética. Brito simplemente tuvo una contusión en la rodilla y está en buenas condiciones", explicó Santiago.

La preocupación comenzó en el cuarto episodio, cuando Brito chocó contra la pared del jardín derecho mientras intentaba fildear un batazo de Francisco Mejía, que terminó convirtiéndose en triple. El jardinero tuvo que abandonar el partido, aunque posteriormente se confirmó que su condición no reviste gravedad.

Un episodio más tarde, González también salió del encuentro luego de conectar un doble remolcador hacia el jardín derecho. En la jugada, el campocorto escarlata chocó con Ronny Mauricio cuando intentaba regresar a la segunda almohadilla, situación que provocó su salida para someterse a los estudios médicos correspondientes.

Capacidad de reacción

Pese a perder a dos piezas importantes de su alineación, los Leones no permitieron que las circunstancias alteraran su concentración. Santiago valoró la capacidad de respuesta de sus jugadores y resaltó el esfuerzo colectivo para completar la victoria frente a sus eternos rivales.

"Súper contento con esta victoria colectiva del equipo completo. Batallaron, tremendo partido, como siempre. No nos desenfocamos, nos mantuvimos en el juego porque sabíamos que teníamos jugadores también para cubrir los innings que faltaban", manifestó el estratega.