Junior Lake alcanza los 40 jonrones y lidera el triunfo del Escogido sobre el Licey

Junior Lake al momento de llegar a la goma luego de conectar el jonrón 40 de su carrera en la Lidom. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Junior Lake ingresó a un grupo exclusivo en la historia del béisbol dominicano al convertirse en el decimosexto jugador en alcanzar los 40 cuadrangulares en series regulares de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en una jornada en la que los Leones del Escogido derrotaron 4-2 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El batazo de Lake rompió un empate a dos carreras en el sexto episodio y encaminó a los bicampeones nacionales hacia su segunda victoria consecutiva frente a sus eternos rivales. El resultado dejó a los escarlatas con récord de 16-8, afianzados en el primer puesto, ahora con dos partidos de ventaja sobre los Tigres, que descendieron a 14-10.

Con el encuentro igualado, Lake castigó una recta de 93 millas por hora del relevista Humberto Mejía y desapareció la pelota por encima de la pared entre los jardines izquierdo y central. El cuadrangular salió del bate a 101 millas por hora y recorrió 396 pies para convertirse en su primero de la campaña y el número 40 de su trayectoria en la pelota invernal dominicana.

Así fue la ofensiva

El Escogido había tomado la delantera en el segundo capítulo con un cuadrangular solitario de Gregory Polanco ante Luis Gil, en el que la pelota viajó 419 pies.

Los Tigres respondieron en el tercero con un jonrón de dos carreras de Miguel Andújar ante Stephen Nogosek, quien permitió las dos anotaciones en 3.1 entradas de trabajo.

Los melenudos empataron en el quinto episodio cuando Erik González conectó un doble por la línea del jardín derecho que llevó al plato a Jonathan Guzmán.

La celebración escarlata quedó empañada por la lesión de González, quien se lastimó el hombro derecho al deslizarse de regreso a segunda base, tras intentar extender su batazo. El torpedero tuvo que abandonar el terreno en camilla.

La cuarta carrera roja llegó en el octavo. Con corredores en primera y tercera y un out, Lake conectó un rodado al lanzador Luis Frías, quien se confundió con el movimiento del corredor de tercera y tiró hacia la intermedia. Andy Ibáñez aprovechó la jugada para anotar.

Lake terminó de 4-2, con jonrón, dos carreras impulsadas, una anotada y una base robada. Polanco bateó de 3-1, con cuadrangular y una remolcada, mientras González se fue de 3-1, con doble y una impulsada.

Por los Tigres, Andújar concluyó de 4-1, con su vuelacercas y dos carreras producidas, y Francisco Mejía bateó de 4-2, con un doble.

El relevo escarlata fue determinante para preservar la ventaja. Hansel Marcelino entró en el cuarto episodio con un corredor en tercera y un out, y retiró a los dos bateadores que enfrentó, uno de ellos por la vía del ponche. Kelly Austin, Elvis Peguero y Héctor Neris también trabajaron una entrada en blanco cada uno.

Juan Mercedes (2-1) se acreditó la victoria con un episodio sin carreras, mientras que Mejía (0-2) cargó con la derrota tras permitir tres imparables y dos carreras limpias en dos entradas.

Robinson Martínez consiguió su octavo salvamento de la temporada al retirar a tres de los cuatro bateadores que enfrentó en el noveno.