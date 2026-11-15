La lluvia detiene el duelo entre Águilas y Gigantes cuando los francomacorisanos dominaban 4-0

El Estadio Cibao no pudo tolerar las lluvias que provocaron la suspensión. ( CEDIDA POR LIDOM. )

Un torrencial aguacero que se prolongó durante más de una hora obligó a suspender este domingo el partido entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas, celebrado en el Estadio Cibao, cuando el conjunto visitante dominaba el marcador 4-0 en el cierre del tercer episodio.

La lluvia interrumpió las acciones a las 6:12 de la tarde, luego de que el abridor de los Gigantes, Ronel Blanco, retirara a los dos primeros bateadores de la entrada.

Tras una hora de espera y sin que las condiciones del terreno permitieran reanudar el encuentro, los árbitros decretaron oficialmente la suspensión a las 7:12 de la noche.

Hasta ese momento, los Gigantes habían tomado el control del partido gracias a un explosivo tercer episodio, en el que combinaron cinco imparables, incluido un doble, para fabricar las cuatro carreras que marcaron la diferencia.

Blanco tuvo una presentación dominante desde el montículo. El derecho trabajó durante 2.2 entradas sin permitir carreras, toleró apenas dos imparables, no concedió boletos y ponchó a cuatro de los 10 bateadores que enfrentó. Además, retiró a sus últimos seis rivales de manera consecutiva antes de que el aguacero detuviera el encuentro.

La historia fue diferente para el abridor aguilucho, Jorge Tavárez, quien no pudo completar la tercera entrada. En 2.1 episodios permitió cuatro carreras y cinco imparables, otorgó una transferencia, ponchó a dos bateadores y cometió un lanzamiento salvaje. Wilkin Ramos entró en su relevo.

El tercero marcó una diferencia

Los Gigantes fabricaron su ventaja en una entrada en la que llevaron ocho hombres al plato y castigaron el pitcheo de las Águilas.

Frank Rodríguez abrió con sencillo y avanzó a segunda por un lanzamiento salvaje de Tavárez. Carlos Jorge lo llevó al plato con un imparable para colocar el partido 1-0.

Luego de que Noelvi Marte fuera retirado por la vía del ponche, Tavárez otorgó boleto a Marcel Ozuna. Nomar Mazara aprovechó la oportunidad y conectó un doble productor de la segunda carrera, acción que provocó la salida del abridor amarillo.

El relevista Wilkin Ramos recibió a Deyvison de los Santos, quien respondió con un sencillo por el centro del terreno que permitió anotar a Ozuna y Mazara para ampliar la ventaja de los visitantes a 4-0.

Jorge lideraba ofensiva

Al momento de detenerse el encuentro, Carlos Jorge sobresalía por los Gigantes con dos sencillos y una carrera remolcada. Mazara aportaba un doble y una impulsada, mientras que Deyvison de los Santos sumaba un sencillo y dos remolcadas.

También conectaron un imparable Pablo Reyes, Roldy Brito y Frank Rodríguez.

Por las Águilas, Luis Liberato y Raynel Delgado habían conectado los únicos dos sencillos del conjunto cibaeño antes de la interrupción.

Por cuarta vez

El próximo compromiso de las Águilas Cibaeñas será nuevamente en el Estadio Cibao, donde recibirán por cuarta ocasión a las Estrellas Orientales, con la intención de reanudar el encuentro suspendido por lluvia el pasado martes 10.

El partido no ha podido completarse en las dos visitas anteriores del conjunto verde a Santiago, por lo que el calendario vuelve a colocar frente a frente a ambos equipos con la tarea pendiente de concluir ese enfrentamiento.