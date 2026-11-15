Pelotero deberá indemnizar padre de joven muerta en accidente de tránsito en Baní

La joven Ada Luz Medina Silvestre junto a su padre Jesús Medina Germosén. ( IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Baní condenó al pelotero Franmil Federico Reyes Uribe a pagar solidariamente 2 millones de pesos al padre de una joven atropellada mortalmente por un hombre que conducía su vehículo.

Según la sentencia, la cual fue apelada, Reyes Uribe deberá hacer efectivo el pago por daños y perjuicios junto a Luis Alejandro Veloz Tamarez, este último hallado culpable de la muerte de Ada Luz Medina Silvestre, de 22 años, la madrugada del 16 de marzo del 2025, en la carretera Sánchez.

La víctima fue embestida cuando descendía de un autobús con otras personas durante una gira en Paya, provincia Peravia. El juez suplente Edward Ramón Garabito Lanfranco acogió la demanda civil interpuesta por Jesús Medina Germosén, progenitor de la víctima.

El magistrado también condenó a Veloz Tamarez a dos años de prisión suspendida y al pago de una multa de diez 10 salarios mínimos del sector público centralizado, a favor del Estado Dominicano.

La parte querellante demostró que el vehículo que provocó el accidente, una Toyota, modelo Tacoma Limited, placa L386957, es propiedad del pelotero, según las certificaciones de la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

Veloz Tamarez hizo un "rebase en alta velocidad a otro vehículo que circulaba delante de este", se describe en la sentencia número 0265-2026-SSEN-00015.

"La joven Ada Luz Medina Silvestre, quien andaba en una gira, se baja del autobús con varias personas más, se disponían a cruzar la carretera, en ese momento fue atropellada por el vehículo que conducía el acusado, por haber realizado el rebase sin tomar las medidas ni precauciones necesarias", agrega el fallo del juez.

La sentencia es del 21 de agosto de este 2026, la cual se encuentra en la corte de apelación.

Durante el velorio de su hija, Jesús Medina Germosén narró que deseaba hacerle la casa "en el aire para que nadie la tocara". La familia vive en La Romana. Germosén dijo que trató de disuadirla para que no fuera a ese viaje.

Pelotero juega con Japón

El toletero Franmil Federico Reyes Uribe, de 31 años y con casi dos décadas en las Grandes Ligas, recientemente firmó el contrato más alto entregado por la Nipon Baseball Professional (NBP), el circuito profesional japonés.

Serán 40 millones de dólares por cuatro campañas (2027-2030), en un pacto repleto de incentivos por rendimiento y del que se hizo eco este medio a principio de este mes de noviembre.