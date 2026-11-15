Quero y Tapia conducen a Estrellas a triunfo 6-5 sobre Toros que se hunden en la última plaza

Edgar Quero y Raimel Tapia encabezaron la ofensiva de las Estrellas Orientales, que derrotaron 6-5 a los Toros del Este este domingo en el Estadio Francisco Micheli, apoyadas en una sólida apertura de Trevor Bauer y un relevo que logró preservar la ventaja en los dos últimos episodios.

El resultado le complica la situación a los Toros en su meta de salir de la última plaza de la clasificación. Las Estrellas (11-12) están en tercero, mientras sus vecinos tienen 9-15, cuando solo les resta un partido para jugar la mitad de la temporada. De momento están a dos y medio del cuarto puesto.

Quero remolcó tres carreras, dos de ellas con un doble decisivo en el octavo, mientras Tapia disparó un cuadrangular de dos vueltas en el tercero. Ambos fueron determinantes para que los orientales mejoraran su récord a 11-12 y conservaran el tercer lugar.

Los Toros, que llegaron a tomar ventaja en el séptimo, sufrieron otra derrota y quedaron con 9-15, cada vez más comprometidos en la última posición del campeonato.

Las Estrellas tomaron ventaja de 2-0 en el segundo episodio. Marco Luciano abrió con sencillo y anotó con doble de David Villar. Posteriormente, Josh Lester conectó imparable, avanzó por lanzamiento desviado y fue remolcado por sencillo de Quero.

En el tercero, Aaron Schunk disparó doble y Tapia conectó su cuarto jonrón de la temporada frente al relevista Domingo Acevedo, aumentando la diferencia a 4-0.

Bauer mantuvo controlada la ofensiva romanense durante buena parte del encuentro. El derecho trabajó seis entradas y un tercio, permitió tres imparables y dos carreras, ponchó a siete bateadores y no concedió boletos.

Duke Ellis había descontado con un cuadrangular solitario en el cuarto, su primero de la campaña.

La situación cambió en el séptimo. Gilberto Celestino abrió con sencillo, robó segunda y anotó con imparable de Bryan de la Cruz, batazo que provocó la salida de Bauer.

Carlos Belén entró al montículo, pero no pudo retirar a ninguno de los cuatro bateadores que enfrentó. Félix Reyes conectó sencillo y Eloy Jiménez disparó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo que puso delante a los Toros 5-4.

La reacción oriental llegó inmediatamente.

En el octavo, Oscar González conectó sencillo ante Yaramil Hiraldo y fue sustituido por Magneuris Sierra, quien avanzó a segunda mediante un balk. Josh Lester recibió boleto intencional y José Tena entró como corredor emergente.

Con dos outs, Quero disparó doble al jardín derecho para remolcar a Sierra y Tena y devolver la ventaja a las Estrellas, 6-5.

El relevo oriental respondió después del descontrol de Belén. Oddy Núñez (1-0) retiró los últimos dos outs del séptimo sin permitir carreras; Jefry Yan y Hancel Rincón se encargaron del octavo, cuando los Toros llenaron las bases con un out.

Rincón dominó a De la Cruz con elevado al cuadro y ponchó a Reyes, evitando que los romanenses recuperaran la ventaja.

En el noveno, Patrick Weigel permitió un doble de apertura a Jiménez, pero retiró a los tres bateadores siguientes para conseguir su primer salvamento.

Hiraldo (2-1) cargó con la derrota al permitir dos carreras en dos tercios de entrada.

Por las Estrellas, Quero bateó de 4-3, con doble y tres carreras impulsadas; Schunk, de 4-3, con doble y una anotada; Tapia, de 5-1, con jonrón, dos remolcadas y una anotada; y González, de 4-2.

Por los Toros, Jiménez terminó de 4-2, con jonrón, doble y tres impulsadas; Duke Ellis, de 5-2, con cuadrangular y una remolcada; Reyes, de 4-2, con una anotada; y De la Cruz, de 4-1, con una impulsada.