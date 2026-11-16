Franmil Reyes juega en Japón desde 2024. ( CEDIDA POR LIGA DE JAPÓN )

El pelotero Franmil Reyes informó que no se encontraba en el país en marzo pasado al momento de un vehículo de su propiedad impactar a una mujer en Baní, lo que ocasionó su muerte y por lo que ha sido condenado al pago de dos millones de pesos.

Detalles confirmados

Reyes reconoció que, tal como declara la sentencia 0265-2026-SSEN-00015 del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Baní, la camioneta Toyota Tacoma Limited que embistió a Ada Luz Medina Silvestre el 16 de marzo pasado es de su propiedad.

"A cualquier persona con un vehículo disponible que en algún momento es utilizado por familiares o allegados le puede pasar", escribió Reyes en su cuenta de Instagram.

Para esa fecha, el jonronero ya se encontraba en Japón, donde ha jugado las últimas tres temporadas y donde acaba de firmar una extensión de cuatro años y 40 millones con los Hokkaido Nippon Ham Fighters. El pelotero se solidarizó con los familiares de la joven fallecida.

El pelotero explica que la responsabilidad penal recayó "exclusivamente sobre la persona que iba conduciendo el vehículo", es decir, Luis Alejandro Veloz Tamárez.

Cronología del caso

La sentencia condenó a Reyes a pagar solidariamente dos millones de pesos al padre de la joven atropellada.

Según la sentencia, la cual fue apelada, Reyes deberá hacer efectivo el pago por daños y perjuicios junto a Veloz Tamárez, este último hallado culpable de la muerte, la madrugada del 16 de marzo del 2025, en la carretera Sánchez.

"Mi único deseo es que este proceso transcurra como la ley manda, de manera justa y apegada a la verdad", escribió el pelotero.