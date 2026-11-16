César Prieto jugó defensa en el cuadro interior en 96 partidos entre AAA y Grandes Ligas el curso pasado en los que cometió ocho errores. Ahora con las Estrellas, lleva siete en 16 encuentros para liderar el circuito.

¿Es un problema de las superficies, de jugar fuera de posición o falta de trabajo antes de los choques?

La defensa continúa como asignatura pendiente de la pelota invernal dominicana (Lidom). El juego errático vuelve a tener protagonismo en el campeonato 2026-27, donde las pifias infantiles en una liga profesional son recurrentes jornada tras jornada.

En los primeros 70 partidos de la campaña, los seis equipos han cometido 179 errores, para un promedio de 2.56 por encuentro.

El curso pasado, en la Liga Internacional la media fue de 1.4 por choque y en la de la Costa del Pacífico de 1.5, las dos categorías AAA con las que se equipara la Lidom.

Es una cifra que refleja las deficiencias defensivas del torneo dominicano y que obliga a los dirigentes a insistir en el trabajo diario para corregir una situación que puede terminar marcando la diferencia entre ganar o perder un juego.

Los Gigantes, el equipo que encabeza el departamento, de las 146 carreras que ha permitido hay 36 que han llegado a causa de pifias.

De hecho, de las 728 vueltas anotadas hasta la jornada del lunes hubo 605 "limpias". Las otras 123 llegaron por causas de errores, una incidencia del 16.8 % en la pizarra.

Diseño de la alineación

Víctor Estévez, dirigente de los Toros, considera que este comportamiento suele presentarse durante la primera etapa del campeonato, aunque entiende que el trabajo y los ajustes deben producir resultados a medida que avanza la temporada.

"Con los trabajos, los ajustes, con lo que se tiene que hacer previo a un juego y la preparación del pelotero, eso va mejorando y estabilizándose", explicó Estévez a Diario Libre.

Sin embargo, el estratega también identificó otro elemento que incide en la cantidad de errores, la necesidad de algunos equipos de fortalecer su ofensiva, aun cuando eso implique colocar jugadores en posiciones defensivas que no son las habituales.

"Muchas veces por uno tratar de convertirse en un equipo ofensivo, hay muchos jugadores que juegan fuera de posición, que tal vez no la jugaron tanto en el nivel que estuvieron en Estados Unidos o en Grandes Ligas. Aquí tienen que venir a experimentar y explorar", señaló.

La juventud de una parte importante del talento que participa en el campeonato también aparece entre las posibles explicaciones.

Es lo que apunta Luis "Pipe" Urueta, dirigente de las Águilas y antes de Gigantes y Licey.

"Talento hay de sobra, pero son muchachos que todavía se están desarrollando, y este tipo de errores, tanto físicos como mentales, son un poquito más consistentes porque se van a ver un poquito más en la liga", sostuvo Urueta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/screenshot-2026-11-16-214740-a5cac265.png Errores en Lidom en los últimos cinco años completos (DIARIO LIBRE)

Gigantes encabezan

La tropa nordestana es la de mayor dificultad defensivas con 38 errores en 23 encuentros, seguidos por las Estrellas, con 33.

El Licey ha cometido 31 pifias en 24 encuentros, los Toros registran 29 en 24 y las Águilas suman 26 en 22 partidos. El Escogido presenta el mejor registro, con 22 errores en 24 juegos, el único conjunto que se mantiene por debajo de una pifia por encuentro.

Otro caso individual que llama la atención es el de Jesús Madé, principal prospecto del béisbol, quien cometió seis errores en 15 partidos con los Tigres, un porcentaje de fildeo de .900.

El desempeño del joven infielder contrasta con el .949 que registró durante su año en Estados Unidos, donde cometió 21 errores en 414 oportunidades. Su caso ilustra los desafíos que representa para algunos prospectos adaptarse a las exigencias de la pelota invernal.

La importancia de la preparación

Frente a ese panorama, Ramón Santiago, dirigente de los Leones del Escogido, defiende la importancia de trabajar los fundamentos defensivos y prestar atención a los detalles que permiten convertir las jugadas de rutina en outs.

"Yo soy obsesionado con la defensa, especialmente en el infield, porque yo era infielder. Tenemos a Pedro López haciendo un tremendo trabajo. Algo que enfatizamos mucho es hacer la jugada de rutina", explicó Santiago.

El capataz escarlata considera que el posicionamiento y la ejecución son determinantes para reducir los errores y evitar carreras, y entiende que el terreno de juego no debe convertirse en una justificación para las deficiencias.

"Es simplemente ejecución. El posicionamiento es muy importante; cuando te posicionas bien tienes más chance de hacer la jugada", agregó.

Santiago también hizo énfasis en los errores mentales, una faceta que no siempre queda reflejada en las estadísticas, pero que puede tener consecuencias importantes durante un encuentro. Para corregirlos, considera fundamental la anticipación y el conocimiento de las tendencias de sus lanzadores y los bateadores rivales.

En esa misma línea, Carlos Peña, ejecutivo de los Leones, destacó el trabajo que realiza el cuerpo técnico para fortalecer la defensa desde antes del inicio de los partidos.

"El pitcheo y la defensa sabemos que ganan partidos. Es un trabajo incansable, tenemos que seguir trabajando en la mejoría", manifestó Peña, quien resaltó la labor de Pedro López con los jugadores del cuadro interior y el esfuerzo adicional que realizan los peloteros para llegar temprano a practicar.

Para Miguel Cairo, dirigente de los Gigantes del Cibao, la consistencia es uno de los principales objetivos para revertir la situación. El venezolano explicó que su equipo ha trabajado en mejorar el posicionamiento de los jugadores y encontrar las combinaciones que permitan equilibrar la producción ofensiva con la seguridad defensiva.

"La comunicación, el respeto y prácticamente el trabajo diario es lo que te va a mejorar. El que no trabaja nunca va a mejorar", sostuvo Cairo.

Estévez, por su parte, reconoce que las condiciones de los terrenos también representan un factor que los jugadores deben aprender a manejar. Aunque considera que no pueden utilizarse como excusa, entiende que existe una diferencia entre las superficies de los estadios dominicanos y las que encuentran muchos peloteros durante sus temporadas en Estados Unidos.

"Si tú vas a un terreno de Grandes Ligas, un infielder que estuvo allí el año completo viene aquí y le cuesta unos cuantos juegos ajustarse", explicó el dirigente de los Toros.

La preocupación por el aspecto defensivo, por tanto, trasciende las cifras de un campeonato que todavía tiene camino por recorrer.

Mientras los equipos buscan mayor estabilidad, la ejecución de las jugadas de rutina, la concentración y la preparación diaria siguen siendo los principales recursos para corregir una deficiencia que se ha convertido en una característica recurrente de la pelota invernal dominicana.

Los mejores del cuadro interior

En medio de las dificultades colectivas, también hay jugadores que han logrado ofrecer mayor seguridad defensiva. Gustavo Núñez, intermedista del Licey, presenta el mejor porcentaje de fildeo entre los jugadores calificados del medio del cuadro interior, con .970, producto de tres errores en 99 oportunidades durante 21 partidos.

Le sigue Erick González, campocorto del Escogido, con un porcentaje de .958 en 23 encuentros y cuatro errores cometidos.