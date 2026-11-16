Víctor Robles (izquierda) pasó a las Aguilas Cibaeñas y Roddery Muñoz (derecha) pasó a los Leones del Escogido en una transacción en Lidom. ( CEDIDA POR AGUILAS CIBAEÑAS )

Los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas intercambiaron jugadores en la pelota invernal dominicana.

Los Leones enviaron al jardinero Víctor Robles a cambio del lanzador Roddery Muñoz y un pick de la quinta ronda del Sorteo de Novatos 2027 de la liga.

"Robles es un pelotero de gran calidad que merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Le agradecemos sinceramente y le deseamos éxitos en esta nueva etapa. A la vez incorporamos a Roddery Muñoz, un brazo joven con experiencia de Grandes Ligas y un gran potencial, además de una selección adicional del próximo draft", manifestó Carlos Peña, gerente general de los escarlatas.

"Es un movimiento que nos permite seguir fortaleciendo nuestra reserva nativa, organizando nuestros recursos de talento en el roster, según nuestras necesidades, con una visión de presente y futuro", siguió diciendo.

Trayectoria de Roddery Muñoz

Roddery, seleccionado por los cibaeños en la novena ronda (pick #51) del Draft 2022, y hermano gemelo del también derecho escogidista Rolddy Muñoz, solo ha lanzado 5.2 innings de serie regular en la pelota criolla entre las temporadas 2025-26 y 2026-27. En el Round Robin pasado tiró 5.0 actos con 1.80 de efectividad y nueve ponches.

En los últimos tres años, Roddery ha trabajado en Las Mayores con los Miami Marlins (2024), St. Louis Cardinals (2025) y Houston Astros (2026), totalizando 97.2 entradas con 90 ponches durante 43 encuentros, 25 de ellos como abridor.

Perfil de Víctor Robles

En el 2026 también estuvo con el equipo Sugar Land Space Cowboys (AAA de los Astros), donde tuvo marca de 4-5, 3.06 de promedio de carreras limpias, 12 salvamentos, 1.13 de WHIP y 76 ponches en 53.0 episodios.

Con la llegada de Robles, las Águilas añaden velocidad, defensa de alto calibre y experiencia de Grandes Ligas a sus jardines, tras vestir la chaqueta amarilla en cuatro campañas previas (2018-19, 2020-21, 2021-22 y 2022-23).

En cinco temporadas en el béisbol invernal dominicano (sumando también una breve pasantía con los Toros del Este en 2023-24), Robles acumula 67 partidos disputados de por vida con promedio de bateo de .237, producto de 55 imparables en 232 turnos oficiales, incluyendo siete dobles, cuatro cuadrangulares, 16 carreras impulsadas, 36 anotadas y 15 bases robadas, con una línea ofensiva de .237/.342/.319.

Asimismo, el patrullero aporta el respaldo de una trayectoria de 10 temporadas en las Grandes Ligas (2017–2026) con los Nacionales de Washington y los Marineros de Seattle, acumulando promedio vitalicio de .248, 515 hits, 36 jonrones, 200 remolcadas, 281 anotadas y 116 bases robadas.

En su más reciente actuación en MLB durante la campaña 2026 con Seattle, bateó para .256 (34 indiscutibles en 133 turnos) con 15 anotadas, nueve empujadas y 10 estafas.

La organización aguilucha expresó su profundo agradecimiento a Muñoz por su profesionalismo, entrega y dedicación durante el tiempo que defendió el uniforme amarillo, deseándole el mayor de los éxitos en su carrera profesional.

Se espera que la gerencia aguilucha ofrezca en los próximos días detalles sobre la integración oficial de Robles al roster activo del equipo.

Con marca de 16-8, los Leones se encuentran en el primer lugar del standing y este martes se medirán contra los Toros del Este a las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que el conjunto cibaeño enfrentará a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.