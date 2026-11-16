Oscar González pegó tres hits y extendió a siete su racha de juegos conectado por terreno de nadie. ( CEDIDA POR LAS ESTRELLAS ORIENTALES. )

Las Estrellas Orientales necesitaron esperar casi un mes y superar tres interrupciones por lluvia para completar su compromiso frente a las Águilas Cibaeñas, pero finalmente encontraron la manera de llevarse la victoria 3-2, en un encuentro celebrado en el Estadio Cibao.

Es la tercera victoria seguida de los orientales que ahora tienen marca de 11-11 y siguen anclados en la tercera posición de la tabla de posiciones, mientras que los aguiluchos caen a 9-14 y no se mueven del quinto lugar.

Un rally de tres carreras en la quinta entrada resultó suficiente para que los verdes se impusieran a los cibaeños, que reaccionaron en el sexto episodio con un cuadrangular de dos carreras de Yeison Morrobel, pero no pudieron completar la remontada.

Así anotaron las carreras

Raimel Tapia encabezó la ofensiva oriental con un sencillo remolcador, mientras que Oscar González y Josh Lester también produjeron carreras durante el ataque que definió el encuentro.

Las Estrellas rompieron el empate sin anotaciones en la parte alta del quinto episodio. Después de un out, Euribiel Ángeles abrió la ofensiva con un triple y anotó con sencillo de Tapia al jardín derecho, para colocar el marcador 1-0.

La amenaza continuó con Harold Ramírez avanzando hasta la antesala y Raimel Tapia llegando a la intermedia. Entonces Oscar González conectó un doblete por la banda derecha que permitió a Ramírez cruzar el plato y amplió la ventaja oriental a 2-0.

El abridor Carl Edwards Jr. fue sustituido por Raúl Brito, pero el relevo tampoco pudo detener el ataque. Lester conectó sencillo al jardín derecho y llevó a Tapia al plato con la tercera carrera de los visitantes, mientras González avanzaba hasta la tercera base.

Las Águilas respondieron en la parte baja del sexto capítulo y redujeron la diferencia a una carrera. Morrobel conectó un cuadrangular por encima de la pared entre los jardines izquierdo y central, con Jorge Bonifacio en circulación, para colocar el encuentro 3-2.

El batazo de Morrobel, su primero de la temporada, devolvió la emoción al partido, pero el conjunto cibaeño no consiguió producir las carreras necesarias para igualar las acciones.

El relevo oriental preservó la ventaja

El pitcheo de las Estrellas tuvo que trabajar para conservar la diferencia mínima. Luis Moreno se acreditó la victoria (1-0) después de lanzar cuatro entradas y un tercio, en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, con un boleto y cuatro ponches.

Sammy Peralta, Jhan Mariñez, Felipe de la Cruz, Darlin Saladin y Patrick Weigel completaron la labor del relevo. Weigel se encargó del noveno episodio para apuntarse su primer salvamento de la campaña.

De la Cruz trabajó una entrada sin permitir libertades y ponchó a tres bateadores, mientras que Saladin también cumplió con un episodio de una carrera permitida y un imparable.

Por las Águilas, Edwards Jr. cargó con la derrota (0-1), tras permitir seis hits y tres carreras en cuatro entradas y un tercio, con tres boletos y tres ponches.

González fue el principal bateador de las Estrellas al conectar tres imparables en cuatro turnos, con un doble y una carrera impulsada. Josh Lester aportó dos hits y una remolcada, mientras Tapia terminó con un sencillo y una producida.

Por los cibaeños, Morrobel de 2-1 con dos empujadas y una anotada. Jorge Bonifacio bateó dos imparables, incluido un doble, y anotó una carrera.

Tres suspensiones por lluvia

El encuentro tuvo una pequeña historia particular antes de que pudiera completarse.

Su primera fecha fue el miércoles 21 de octubre de 2026, cuando las Estrellas y las Águilas comenzaron a jugar en el Estadio Cibao, pero las lluvias obligaron a detener las acciones durante la parte baja de la segunda entrada, con el marcador sin anotaciones.

La primera fecha escogida para reanudarlo fue el lunes 26 de octubre, pero las precipitaciones volvieron a impedir que se celebrara el partido. Posteriormente, se programó una segunda reanudación para el lunes 2 de noviembre, pero la lluvia apareció nuevamente y provocó la tercera suspensión del encuentro.