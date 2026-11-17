El lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, sale del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York tras su comparecencia ante el juez el 12 de noviembre de 2025 en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. ( MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES/AFP )

Una serie de apuestas sospechosas realizadas en la plataforma FanDuel sobre lanzamientos específicos del dominicano Luis Ortiz fueron el detonante que provocó la suspensión de múltiples cuentas y abrió paso a la investigación federal por amaño de pitcheos que hoy enfrenta junto a su compatriota y compañero en los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase.

Así lo reveló el lunes un ejecutivo de la casa de apuestas durante su testimonio en el juicio, según un reporte publicado por The Athletic.

De acuerdo con la información difundida por The Athletic, Josh Mehta, encargado de asuntos legales y regulatorios de FanDuel, ofreció la primera evidencia concreta sobre cómo se originó el caso que derivó en cuatro cargos federales contra cada uno de los serpentineros quisqueyanos.

Mehta declaró que el 27 de junio de 2025 se realizaron seis apuestas sobre un pitcheo específico de Ortiz —el primer envío de la tercera entrada ante el receptor de los Cardenales de San Luis, Pedro Pagés—, generando ganancias superiores a los 19,000 dólares tras resultar en una slider baja y afuera cantada como bola.

Al día siguiente, FanDuel suspendió cuatro cuentas que habían apostado a ese lanzamiento y a otro pitcheo previo de Ortiz ocurrido el 15 de junio de 2025. Apenas unos días después, el 3 de julio, el derecho fue colocado en licencia administrativa por las Grandes Ligas, medida que también alcanzó a Clase el 28 de julio, tras detectarse patrones similares en plataformas como DraftKings y ESPN Bet, según detalla The Athletic.

Tanto Clase, de 28 años y tres veces invitado al Juego de Estrellas, como Ortiz, de 27, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de servicios honestos, soborno para influir en eventos deportivos y lavado de dinero.

La fiscalía sostiene que Clase manipuló 18 lanzamientos a lo largo de tres temporadas y Ortiz otros dos, acusaciones de las cuales ambos, junto al tercer imputado, Robinson Vásquez, se han declarado no culpables.

Durante la audiencia del lunes, reseñada ampliamente por The Athletic, el testigo cooperante Jenner Olivo testificó haber enviado 5,500 dólares en tres pagos en abril de 2025 a un hombre en la República Dominicana registrado en WhatsApp como "Luis Martínez Clase" —identificado por los fiscales como Luis Gabriel Vargas Martínez—, siguiendo instrucciones de Enoc Peña, presunto enlace entre los jugadores y los apostadores.

Más detalles sobre Clase

Asimismo, la fiscal Rebecca Urquiola presentó mensajes de texto de septiembre de 2023 en los que Clase presuntamente utilizaba lenguaje en clave sobre "pollos" para indicar cuándo apostar al tercer bateador.

En el contrainterrogatorio, los abogados defensores buscaron desmontar la tesis gubernamental. Michael Ferrara, representante de Clase, logró que Olivo admitiera que nunca tuvo contacto directo con el cerrador sobre apuestas, argumentando además que los envíos de dinero pudieron estar vinculados a peleas de gallos en territorio dominicano y que las secuencias de pitcheos respondían a patrones predecibles.

Por su parte, Elizabeth Geddes, abogada de Ortiz, cuestionó la credibilidad de Olivo por su participación en otros fraudes bancarios junto a Peña.

En tanto, la defensa de Robinson Vásquez obtuvo de Olivo la afirmación de que su cliente no tuvo relación con el esquema y que las transferencias correspondían a un "san" comunitario, por lo que anunció que solicitará su absolución.

Según concluye The Athletic, la fiscalía espera cerrar su presentación de pruebas hacia el viernes, mientras las partes aguardan este martes un fallo clave de una corte federal de apelaciones sobre la admisibilidad de mensajes de texto entre Ortiz y su esposa.