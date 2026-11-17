Las Estrellas Orientales consiguieron su segunda victoria seguida por diferencia de una carrera al superar 2-1 a los Tigres del Licey en diez entradas, la noche del martes en el estadio Tetelo Vargas, con un sencillo decisivo del emergente José Tena.

Para las Estrellas también es su cuarto triunfo consecutivo de la temporada, su mejor racha en toda la campaña para afianzarse en el tercer lugar, pero ahora a solo un juego de los Tigres.

Los verdes, que mejoraron su marca a 13-12, habían derrotado 3-2 a las Águilas Cibaeñas el día anterior, y ahora acumulan cuatro victorias y dos derrotas en seis encuentros decididos por una vuelta.

De los 17 partidos de la temporada que han terminado con diferencia de una carrera, las Estrellas han participado en seis, equivalentes al 35.3 por ciento.

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E Licey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 Estrellas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1

David Villar puso delante a los orientales con un jonrón solitario frente a Mike Clevinger en el cuarto episodio, ventaja que mantuvieron hasta el noveno, cuando los azules igualaron 1-1 mediante una transferencia a Cristhian Adames con las bases llenas.

En el séptimo Gustavo Núñez abrió con doble y Miguel Andújar bateó una línea que se convirtió en doble matanza, lo que frenó la posible vuelta del empate.

La definición llegó en el cierre del décimo. Con Jorge Mateo como corredor automático en segunda, Villar falló con línea a tercera y Raimel Tapia recibió boleto intencional. Tena siguió con sencillo al jardín izquierdo contra Michel Otáñez, que permitió anotar a Mateo la carrera de la victoria.

Melkis Hernández (1-0) obtuvo el triunfo tras lanzar el décimo episodio en blanco, con dos ponches, mientras que Otáñez (1-1) cargó con la derrota. El abridor oriental Spencer Bivens completó cinco entradas de dos imparables, sin carreras y seis ponches.

Por el Licey, Yamal Encarnación bateó de 4-2; Ronny Mauricio, de 4-1; Gustavo Núñez, de 4-1, con doble, y Braiden Ward, de 4-1, también con doble.

Por las Estrellas, Villar terminó de 4-1, con jonrón, una anotada y una remolcada; Tena, de 1-1, con una impulsada; Raimel Tapia, de 4-1, y Rodolfo Castro, de 3-1, con doble.

En el partido, el mánager de los Tigres, Gilbert Gómez fue expulsado en el noveno capítulo, luego de que Gustavo Núñez fuera ponchado y reclamara que había rozado la pelota al hacer "swing".