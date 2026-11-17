El antesalista de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero y el campocorto de Cincinnati, Elly de la Cruz. ( ARCHIVO/ AFP )

Los dominicanos Junior Caminero y Elly de la Cruz encabezaron la representación quisqueyana entre los ganadores de los premios Bates de Plata (Silver Slugger) de las Grandes Ligas correspondientes a la temporada de 2026.

Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay, obtuvo el primer galardón de ese tipo en su carrera después de protagonizar otra campaña de poder que lo llevó a terminar segundo en las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El infielder capitaleño, de 23 años, conectó 42 cuadrangulares y elevó su OPS de .846, registrado en 2025, a .885 en la recién finalizada temporada. Su producción fue determinante para que Tampa Bay conquistara el título de la Liga Americana.

El reconocimiento representa otro paso importante en la carrera de Caminero, quien ya había demostrado su capacidad de producir extrabases con sus 45 vuelacercas de 2025.

De su lado, De la Cruz también recibió por primera vez el galardón, gracias a la mejor temporada ofensiva de su trayectoria con los Rojos de Cincinnati.

El campocorto ingresó al exclusivo club 30-30, al combinar al menos exactamente 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, y terminar con un OPS de .880, la mejor cifra entre los torpederos calificados de la Liga Nacional y la novena más alta entre todos los bateadores de las Grandes Ligas.

El reconocimiento también convirtió a De la Cruz en el primer campocorto de Cincinnati que obtiene el Bates de Plata desde Felipe López, quien lo ganó en 2005.

La edición de 2026 tuvo como característica la presencia de nuevos ganadores. Un total de 13 jugadores recibieron el premio por primera vez, la mayor cantidad en los últimos 20 años. Además, dos novatos fueron incluidos entre los seleccionados, algo que solamente había ocurrido en otras dos ocasiones desde la creación del reconocimiento en 1980.

Ganadores de la Liga Americana

En el joven circuito, el receptor Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, obtuvo su primer Bates de Plata después de conectar 27 cuadrangulares y registrar un OPS de .749. Fue el primer receptor de Detroit que consigue el reconocimiento desde Alex Ávila en 2011.

En la primera base, Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, conquistó su segundo premio. El inicialista encabezó la Liga Americana con 43 jonrones, impulsó 113 carreras y estableció una marca personal con 81 bases por bolas.

Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, fue seleccionado en la segunda base. Terminó con un OPS de .765, 16 cuadrangulares y 90 carreras anotadas, en una temporada en la que su equipo sorprendió al avanzar a los playoffs y superar a los Astros en la Serie de Comodines.

En el campocorto, Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, consiguió el tercer Bates de Plata de su carrera. A sus 26 años, el torpedero volvió a ubicarse entre los tres primeros en las votaciones para el premio MVP. Lideró a los campocortos calificados del circuito con un slugging de .441.

Los jardineros seleccionados fueron Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle; Riley Greene, de los Tigres de Detroit, y Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland.

Arozarena obtuvo el primer premio de su trayectoria después de registrar promedio de .281, porcentaje de embasarse de .381, slugging de .484 y OPS de .865, sus mejores marcas personales en una temporada completa.

Greene repitió como ganador del reconocimiento, luego de establecer un porcentaje de embasarse de .370 y recibir 71 transferencias. Es el primer jugador de Detroit que gana el premio en años consecutivos desde Miguel Cabrera, en 2015 y 2016.

DeLauter, por su parte, fue reconocido en su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Bateó .297, con porcentaje de embasarse de .363, slugging de .457 y 16 cuadrangulares en 133 partidos. También terminó sexto en las votaciones para el Novato del Año.

El bateador designado Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, obtuvo su segundo Bates de Plata y coronó una campaña extraordinaria en la que también ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El cubano encabezó a los bateadores calificados de las Grandes Ligas con promedio de .316, porcentaje de embasarse de .432, slugging de .601 y OPS de 1.033. A pesar de jugar la mayor parte de la temporada como bateador designado, acumuló 6.8 bWAR.

En la categoría de utility, el ganador fue Kevin McGonigle, también de los Tigres, quien previamente había sido elegido Novato del Año de la Liga Americana. El joven bateador recibió 28 de los 30 votos posibles para el primer lugar en esa elección.

McGonigle terminó con promedio de .278, porcentaje de embasarse de .376, slugging de .430, 18 jonrones y 95 bases por bolas en 707 apariciones al plato.

Como reconocimiento colectivo, los Astros de Houston fueron seleccionados como el Equipo del Año de la Liga Americana. Su ofensiva encabezó el circuito con 226 cuadrangulares, OPS de .733 y slugging de .417, además de producir 734 carreras.

Seleccionados en La Nacional

En la Liga Nacional, el receptor Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, consiguió el primer Bates de Plata de su carrera después de liderar el circuito con promedio de .311.

Moreno se convirtió en el quinto receptor en conquistar un título de bateo y el primero desde Buster Posey, en 2012. También estableció marcas personales con 16 jonrones, porcentaje de embasarse de .388, slugging de .486 y OPS de .874.

En la primera base fue seleccionado Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, quien conquistó su segundo premio. El inicialista conectó 41 cuadrangulares, la segunda mayor cantidad de su carrera en una temporada, y se convirtió en el quinto bateador de la franquicia con múltiples campañas de al menos 40 jonrones.

Brandon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh, fue reconocido en la segunda base. El intermedista disparó 35 cuadrangulares, la segunda mayor cantidad de su trayectoria en una temporada, y se convirtió en el primer jugador de esa franquicia que recibe el galardón desde Andrew McCutchen en 2015.

En la tercera base fue seleccionado Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, quien obtuvo su segundo Bates de Plata. En su primera campaña con la organización conectó 28 jonrones, la segunda mayor cantidad de su carrera en una temporada.

Los jardineros ganadores fueron Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros; James Wood, de los Nacionales de Washington, y Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee.

Crow-Armstrong, quien también fue elegido de manera unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, protagonizó una temporada histórica con 45 cuadrangulares y 41 bases robadas, convirtiéndose en el séptimo integrante del club 40-40. Además, encabezó el circuito con un OPS de .943.

Su compañero Bregman también obtuvo el premio, convirtiéndose ambos en la tercera pareja de jugadores de los Cachorros que gana el reconocimiento en una misma temporada.

Wood consiguió su primer Bates de Plata después de conectar al menos 30 jonrones por segundo año consecutivo. También sobresalió por su disciplina en el plato, con un porcentaje de embasarse de .388 y una tasa de bases por bolas del 16.4 %.

Chourio, por su parte, agregó otro reconocimiento a una temporada memorable con los Cerveceros, que conquistaron el primer título de Serie Mundial de la historia de la franquicia. El jardinero dominicano-venezolano registró su tercera campaña consecutiva de al menos 20 jonrones y 20 bases robadas desde su debut en las Grandes Ligas y estableció una marca personal con OPS de .837. Lo consiguió con apenas 22 años.

En la posición de bateador designado fue seleccionado Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, quien obtuvo su segundo Bates de Plata, después del conquistado en 2022.

Schwarber conectó 45 cuadrangulares y recibió 105 bases por bolas, extendiendo a cuatro temporadas consecutivas su racha de al menos 100 transferencias.

El premio al jugador utility fue para Jake Bauers, de los Cerveceros de Milwaukee, quien tuvo una campaña sobresaliente. Conectó 26 jonrones, la mayor cantidad entre los bateadores de su equipo, y fue una de las figuras determinantes en la postemporada, donde también conquistó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cachorros de Chicago fueron reconocidos como el Equipo del Año de la Liga Nacional. Su ofensiva fue la mejor de las Grandes Ligas, con OPS de .767 y 850 carreras anotadas. También conectaron 220 jonrones y terminaron con el segundo mejor porcentaje de embasarse, de .339.