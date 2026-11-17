Vladimir Guerrero Jr. al momento de conectar un jonrón para los Blue Jays. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Tigres del Licey sacudieron el mercado de cambios de la Lidom al adquirir los servicios del estelar inicialista de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr., procedente de los Toros del Este, a cambio de los relevistas Misael Tamárez y Cam Robinson.

La llegada de Guerrero Jr. representa una importante incorporación para los Tigres, que suman a su plantilla a uno de los bateadores de mayor trayectoria entre los peloteros dominicanos activos en las Grandes Ligas.

El inicialista de los Azulejos de Toronto cuenta con cinco participaciones en el Juego de Estrellas, entre 2021 y 2025, dos premios Bates de Plata y un Guante de Oro.

Su trayectoria también está respaldada por un contrato de 14 años y 500 millones de dólares que firmó en abril de 2025 con Toronto, uno de los acuerdos económicos más importantes en la historia de las Grandes Ligas.

Guerrero Jr. alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera en 2021, cuando conectó 48 cuadrangulares, remolcó 111 carreras y bateó para .311, con un OPS de 1.002.

Esa actuación le permitió conquistar el premio Hank Aaron de la Liga Americana, obtener su primer Bate de Plata, participar en el Juego de Estrellas y terminar segundo en las votaciones para el Jugador Más Valioso.

En 2024 volvió a firmar una temporada sobresaliente, al registrar promedio de .323, con 199 imparables, 30 jonrones, 103 carreras impulsadas y OPS de .940, números que lo mantuvieron entre los principales productores ofensivos de su generación.

También fue protagonista en la postemporada de 2025, cuando contribuyó a que los Azulejos alcanzaran la Serie Mundial. Su actuación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana le valió el premio al Jugador Más Valioso, luego de batear para .385, conectar tres cuadrangulares y anotar seis carreras.

Experiencia en el béisbol dominicano

El nuevo jugador azul también conoce el escenario de la pelota invernal dominicana. Durante la temporada 2020-21 vistió el uniforme de los Leones del Escogido, con quienes participó en 10 encuentros y conectó 14 imparables, incluidos dos cuadrangulares.

En esa participación registró promedio de .359, remolcó 11 carreras, tuvo un slugging de .615 y un OPS de .996.

Su primera experiencia en el circuito dominicano se produjo en la campaña 2017-18, cuando disputó 26 partidos con apenas 18 años.

Licey destaca la incorporación

El vicepresidente de operaciones y gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, expresó su satisfacción por la llegada del estelar inicialista y agradeció los servicios de los dos relevistas involucrados en la negociación.

"Agradecemos a Misael Tamárez y Cam Robinson por su profesionalismo y por los aportes realizados a nuestra organización. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", manifestó Vicente.

Sobre la incorporación de Guerrero Jr., el ejecutivo azul destacó las condiciones y la trayectoria del jugador, así como el significado de extender la presencia de la familia Guerrero en la organización.

"Al mismo tiempo, nos sentimos muy satisfechos con la llegada de Vladimir Guerrero Jr., un jugador de extraordinarias condiciones y trayectoria, que viene a fortalecer nuestro equipo y a extender el legado de los Guerrero en nuestra organización", agregó.