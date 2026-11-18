Ángel Ortiz, héroe ofensivo del Licey ante las Águilas este miércoles 18. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Los Tigres del Licey encontraron en Ángel Ortiz al protagonista de una noche de emociones, al dejar en el terreno a las Águilas Cibaeñas con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la novena entrada para conseguir una victoria 5-4.

Con el conjunto azul abajo 4-3 y un out en la pizarra, Ortiz conectó un lanzamiento de Jonathan Aro y desapareció la pelota entre left-center field, llevando hasta el plato a Braiden Ward, quien había entrado como corredor emergente por Elier Hernández.

El batazo desató la celebración de los jugadores y fanáticos liceístas, que pasaron de la incertidumbre a la euforia en cuestión de segundos. Fue el primer cuadrangular de Ortiz en la temporada.

La remontada tuvo un recorrido dramático. Las Águilas habían tomado el control del partido en la quinta entrada con un ataque de tres carreras que parecía encaminarlas hacia la victoria.

Águilas golpearon primero

El conjunto cibaeño abrió el marcador en el quinto episodio frente al relevista Koh Nakagawa, después de que Randy Vásquez dominara a la ofensiva azul durante cinco entradas sin permitir carreras, con apenas un imparable y cinco ponches.

Con dos outs, J.C. Escarra conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho, con Adael Amador en circulación, para colocar el partido 2-0.

Las Águilas no se conformaron y, tras el cambio de lanzador, Raynel Delgado disparó un sencillo que permitió a Mason McCoy cruzar el plato y ampliar la ventaja a 3-0.

El Licey respondió en el cierre de ese mismo episodio. Francisco Mejía conectó un sencillo al jardín central que llevó a la registradora a Domingo Leyba y a Gustavo Núñez, acercando a los capitaleños 3-2.

Intercambio de golpes

La ventaja cibaeña volvió a ampliarse en el octavo capítulo. Con dos outs, Ryan Ritter elevó de sacrificio al jardín izquierdo y Víctor Robles aprovechó para anotar la cuarta carrera de los visitantes.

Sin embargo, los Tigres volvieron a descontar en la parte baja de esa entrada. Francisco Mejía, quien fue la principal figura ofensiva de los azules antes del desenlace, conectó su segundo sencillo productor de la noche, esta vez para que Yamal Encarnación anotara y colocara el marcador 4-3.

El receptor terminó con dos imparables y tres carreras impulsadas, manteniendo con vida a un equipo que se resistía a entregar el partido.

La escena quedó preparada para el desenlace del noveno episodio. Las Águilas entregaron la responsabilidad a Jonathan Aro, pero el relevista no pudo cerrar la puerta. Ward entró a correr por Hernández y, después de un out, Ortiz encontró el lanzamiento que esperaba para cambiar por completo el destino del encuentro.

Producción ofensiva

Por las Águilas, Escarra bateó de 4-1, con jonrón, dos anotadas y dos remolcadas; McCoy se fue de 5-2, con una anotada, mientras que Delgado terminó de 4-2, con una impulsada. Víctor Robles también conectó dos imparables en cuatro turnos.

Por los Tigres, Ortiz bateó de 4-1, con su cuadrangular y dos carreras impulsadas; Mejía terminó de 3-2, con tres remolcadas, y Gustavo Núñez agregó un sencillo y una anotada.

En el montículo, J.C. Mejía se llevó la victoria (1-0) después de lanzar el noveno episodio, mientras que Jonathan Aro cargó con la derrota (2-1).