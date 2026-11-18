La Serie del Caribe de 2027 será en Hermosillo, México, donde irá el campeón dominicano. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

El equipo que resulte subcampeón del actual campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) obtendrá el derecho de representar al país en la Serie de las Américas 2027, un naciente certamen internacional que se disputará del 9 al 15 de febrero en Venezuela, después de concluida la Serie del Caribe en Hermosillo, México.

La participación quisqueyana quedó oficializada tras la firma de un histórico acuerdo de cooperación institucional rubricado el martes entre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), encabezada por su comisionado, Juan Francisco Puello Herrera, y la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), presidida por Ajax Delgado Quintanilla.

Bajo este convenio, las cuatro ligas miembros de la CBPC —República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela— enviarán a sus respectivos equipos subcampeones a la justa de febrero, abriendo un nuevo escenario competitivo continental para las franquicias que se queden a las puertas del título en sus torneos invernales.

La organización oficial de la Serie de las Américas 2027 dividió a las diez novenas participantes en dos llaves de cinco equipos cada una:

Grupo A: Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.

Grupo B: República Dominicana, México, Panamá, Argentina y Colombia.

De esta forma, la representación dominicana medirá fuerzas en la primera ronda frente a los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico y los monarcas o delegaciones de Panamá, Argentina y Colombia.

Los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a la semifinal, de donde saldrán los finalistas. El evento nació en febrero pasado luego de que a Caracas se le retirara la sede de la Serie del Caribe a raíz de la crisis política que vivía Venezuela.

Alianza complementaria en el continente

El acuerdo suscrito entre Puello Herrera y Delgado Quintanilla establece el reconocimiento institucional mutuo entre la tradicional Serie del Caribe y la emergente Serie de las Américas, con el compromiso de impulsar el crecimiento de ambos eventos de manera complementaria, respetando la autonomía, identidad y estructura organizativa de cada torneo.

Entre los puntos clave del pacto destaca la coordinación conjunta de los calendarios deportivos para evitar choques de fechas, el intercambio de experiencias técnicas y la evaluación de mecanismos para integrar nuevas ligas y países en futuras ediciones.

Para dar seguimiento a estos objetivos, ambas entidades acordaron instalar una Mesa de Coordinación Institucional integrada por delegados de la CBPC y la ABAM, encargada de supervisar los aspectos operativos y deportivos de una alianza que promete multiplicar las vitrinas internacionales para los peloteros del continente.