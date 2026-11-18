Agustín Ramírez al momento de conectar el elevado de sacrificio que le dió la victoria a los Gigantes. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO )

En un partido cargado de emociones, batazos oportunos y alternativas en el marcador, los Gigantes del Cibao encontraron en Agustín Ramírez al héroe quie con un elevado de sacrificio en la undécima entrada condujo a una dramática victoria 9-8 sobre las Águilas Cibaeñas.

Con el encuentro igualado a ocho carreras, corredores en las esquinas y sin outs, Ramírez enfrentó al relevista Luis Peña y aprovechó un lanzamiento en cuenta de 2-0 para levantar la pelota hacia el jardín central.

El batazo permitió que Eddinson Paulino anotara desde la tercera base con la carrera que dejó tendidas a las Águilas.

El triunfo representó el cuarto consecutivo de los Gigantes frente a sus rivales regionales en lo que va de la temporada 2026-27 del campeonato de béisbol dominicano, dedicado a la memoria de Héctor José Rizek Llabaly y en disputa por la Copa Banreservas.

Hansel Robles (2-1) se acreditó la victoria luego de trabajar una entrada en la que ponchó a dos bateadores, mientras que Luis Peña (0-1) sufrió el revés al permitir un imparable y la carrera decisiva, retirando solamente a un contrario.

Taveras pegó dos cuadrangulares

Por las Águilas Cibaeñas, Leody Taveras fue la principal figura ofensiva al disparar dos cuadrangulares en cinco turnos, con tres carreras anotadas y cinco impulsadas, manteniendo a su equipo en la pelea durante el encuentro.

Luis Liberato también tuvo una destacada actuación al batear de 6-3, con una anotada y una remolcada. Jasson Domínguez terminó de 5-2, con una carrera impulsada, mientras que Adael Amador conectó un doble en seis oportunidades y produjo una carrera.

Por los Gigantes, Roldy Brito encabezó una ofensiva productiva al batear de 5-2, incluido un doble, y remolcar dos carreras.

Noelvi Marte terminó de 5-1, con una anotada y tres impulsadas; Handy Méndez conectó un triple como emergente y produjo dos carreras, mientras que Nomar Mazara aportó un doble, una anotada y dos boletos en tres turnos oficiales.

Pascanel Ferreras bateó de 4-2, con una carrera anotada, y Marcell Ozuna se fue de 2-2, además de negociar dos bases por bolas.

Próximos compromisos

Los Gigantes volverán a medir fuerzas con las Águilas el próximo domingo, cuando ambos conjuntos disputarán una doble cartelera a partir de las 3:00 de la tarde.

Antes de ese compromiso, los francomacorisanos recibirán este miércoles a las Estrellas Orientales en el Estadio Julián Javier, en partido programado para comenzar a las 7:00 de la noche, mientras que las 7:30, el Licey enfrenta a las Águilas en la capital.