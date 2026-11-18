José Marmolejos conectó cuadrangular de dos carreras para empatar el partido ante los Toros del Este ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Un lanzamiento salvaje del relevista Lucas Sims permitió que Darlin Moquete anotara la carrera de la victoria en el noveno episodio y los Leones del Escogido remontaran para vencer 11-10 a los Toros del Este este martes, en la continuación del campeonato de béisbol dominicano 2026-27.

Los bicampeones nacionales llegaron al noveno capítulo en desventaja de una carrera y con dos outs, cuando Jonathan Guzmán conectó un doble al jardín izquierdo ante Sims para iniciar la reacción escarlata.

El relevista taurino otorgó una base por bolas intencional a José Marmolejos y luego transfirió a Yamaico Navarro para llenar las bases. Posteriormente, concedió otro boleto a Ramón Laureano, que permitió la carrera del empate.

Con las bases llenas, Sims hizo un lanzamiento salvaje frente a Sócrates Brito que permitió a Navarro cruzar el plato con la carrera del triunfo.

Robinson Martínez (1-0) se llevó la victoria al trabajar el noveno episodio, en el que permitió dos imparables y ponchó a dos bateadores. Sims (1-2) cargó con la derrota tras retirar a dos bateadores y permitir un hit, dos carreras y tres boletos, además de ponchar a uno.

Los más destacados

Por los Leones, Jonathan Guzmán bateó de 6-5, con cuatro anotadas; José Marmolejos, de 5-3, incluido su quinto jonrón de la temporada, con dos anotadas y cuatro impulsadas; Junior Lake, de 6-2, con dos anotadas, y Yamaico Navarro, de 1-1, con dos remolcadas y cinco boletos.

Ramón Laureano recibió cinco bases por bolas, conectó un hit y remolcó dos carreras.

Por los Toros, Bryan de la Cruz de 5-4, doble (2) con dos anotadas; Rafael Lantigua de 4-2, anotada, remolcada; Pedro Severino y George Valera un doble cada uno.

Los Leones viajarán este miércoles a La Romana para enfrentar nuevamente a los Toros a partir de las 7:30 de la noche.

El Escogido aseguró un empate en la serie particular de esta temporada, que los capitalinos dominan 5-1, mientras los Toros mantienen ventaja de 227-209 en el historial de enfrentamientos.