Vidal Bruján está en medio de una de sus mejores campañas en la pelota invernal dominicana ( CEDIDA LEONES DEL ESCOGIDO )

Vidal Bruján está viviendo una temporada de impacto con los Leones del Escogido. Su velocidad, capacidad para embasarse y producción ofensiva lo han convertido en una de las principales figuras del conjunto escarlata y en un serio candidato a disputar el premio al Jugador Más Valioso de la serie regular de Lidom.

El nativo de San Pedro de Macorís llegó a los Leones el 14 de marzo pasado, procedente de las Estrellas Orientales, en una transacción que llevó al jardinero Jerar Encarnación a los orientales. .

El movimiento le ofreció a Bruján una motivación adicional, volver a compartir clubhouse con uno de sus grandes referentes en el béisbol dominicano, Junior Lake.

@vidalbrujan disfruta poder jugar junto a #JuniorLake con los @EscogidoBBClub #LIDOM ##VidalBrujan #Escogido #Leones https://t.co/FbUWpoXMj9 — Romeo Gonzalez (@romeogonzalez) November 18, 2026

"Me siento bien, es mi pelotero favorito. Tenía ansias de jugar con él, para ver qué pasaría, y se siente bien", expresó Bruján al referirse a la experiencia de tener a Lake como compañero de equipo.

La admiración por el veterano jardinero le agrega un ingrediente particular a su experiencia con los escarlatas.

Rendimiento destacado

Bruján ha estado fuera de acción debido a una lesión en el flexor desde el pasado 9 de noviembre y se encuentra bajo evaluación día a día.

El desempeño del utility tuvo uno de sus puntos más altos durante la semana del 2 al 8 de noviembre, cuando fue seleccionado como Jugador Más Valioso de la Semana.

Bruján recibió el reconocimiento este martes, después de protagonizar una actuación ofensiva sobresaliente, con promedio de .571, porcentaje de embasarse de .684, slugging de 1.143 y OPS de 1.827. Su combinación de poder, contacto y velocidad lo convirtió en uno de los bateadores más productivos del circuito durante ese período.

Situación actual

Pero su buen momento no se limita a una semana. Al comenzar la jornada, Bruján presentaba una línea ofensiva de .361/.467/.623, con dos cuadrangulares, 11 carreras remolcadas y 18 anotadas. También acumulaba 11 bases robadas, una muestra de su capacidad para influir en el juego más allá de lo que puede producir con el bate.

El conjunto escarlata se mantiene en la primera posición de la tabla, con marca de 17-8, mientras espera la recuperación de una de sus principales piezas ofensivas. Bruján, por su parte, tiene argumentos suficientes para sostener su candidatura al premio de Jugador Más Valioso.

Su temporada ha sido una demostración de impacto en distintas facetas del juego y, de paso, le ha permitido cumplir su deseo de jugar con su pelotero favorito.

Bruján se ha convertido en una pieza importante para el dirigente Ramón Santiago, gracias a su versatilidad defensiva y a las diferentes herramientas que aporta a la ofensiva.