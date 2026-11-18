En esta imagen de archivo, Maikel García, de los Reales de Kansas City, es felicitado por sus compañeros tras anotar durante la primera entrada del partido contra los Guardians de Cleveland en el Kauffman Stadium el 27 de septiembre de 2026 en Kansas City. ( AFP / JAY BIGGERSTAFF )

El antesalista venezolano llega a Seattle en una negociación de seis jugadores que también incluye al lanzador Bryce Miller

Los Marineros de Seattle adquirieron al antesalista venezolano Maikel García desde los Reales de Kansas City en un cambio de seis jugadores que incluye al lanzador dominicano José A. Ferrer, quien pasará a la organización de los Reales.

La transacción, anunciada este miércoles por el gerente general de Seattle, Justin Hollander, también envía a Kansas City a los derechos Bryce Miller y Logan Evans, mientras que los Marineros reciben, además de García, a los relevistas James McArthur y L.P. Langevin, informó MLB.com.

García, de 26 años, representa la principal adquisición de Seattle, que incorpora a un jugador con capacidad para contribuir ofensiva y defensivamente, además de aportar velocidad en las bases.

El venezolano fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas en 2025, temporada en la que bateó .286, con porcentaje de embasarse de .351, slugging de .449 y 16 cuadrangulares en 160 partidos. Su desempeño le permitió alcanzar un WAR de 5.8, según Baseball Reference.

García tiene contrato hasta 2030, después de firmar en 2025 una extensión de cinco años y 57.5 millones de dólares con Kansas City, que incluye una opción del equipo para 2031.

En la temporada de 2026, las lesiones en una mano y el tendón de la corva limitaron su participación a 82 encuentros, en los que registró un OPS de .715.

Por su parte, Ferrer cambiará de organización por segunda temporada muerta consecutiva, luego de haber llegado a Seattle procedente de los Nacionales de Washington en diciembre de 2025.

El relevista dominicano participó en 73 encuentros con los Marineros durante la campaña de 2026 y terminó con efectividad de 4.18.

Kansas City también incorpora a Miller, de 28 años, quien permanecerá bajo control contractual durante tres temporadas más.

El derecho tuvo su mejor desempeño en 2024, cuando registró efectividad de 2.94 y acumuló 171 ponches en 31 aperturas, aunque en las dos campañas siguientes no consiguió mantener ese nivel.

El presidente de Operaciones de Béisbol de los Marineros, Jerry Dipoto, destacó la importancia de incorporar a García por su versatilidad y capacidad para fortalecer distintas áreas del juego.

"Su capacidad para impactar el juego con el bate, su defensa y su corrido de bases nos convierte en un equipo más atlético y completo", expresó Dipoto, según MLB.com.

Hollander también valoró las contribuciones de los tres lanzadores enviados a Kansas City, particularmente las de Miller, quien había desarrollado su carrera profesional dentro de la organización de Seattle.

La negociación constituye uno de los primeros movimientos importantes de la temporada muerta, con los Marineros reforzando su cuadro interior y los Reales incorporando tres brazos a su cuerpo de lanzadores.