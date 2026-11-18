Félix Reyes, de los Toros del Este, reacciona luego de disparar jonrón de tres carreras que coronó el rally de seis anotaciones en el triunfo sobre los Leones del Escogido la noche del miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Félix Reyes disparó un cuadrangular de tres carreras y Bryan de la Cruz remolcó otras dos para encabezar la ofensiva de los Toros del Este en un octavo de seis carreras para derrotar 7-2 a los Leones del Escogido en el estadio Francisco Micheli.

De esa manera los Toros se recuperan después de caer ante los escarlatas la noche anterior en el Estadio Quisqueya.

Los romanenses (10-16) consiguieron así una victoria que los anima en su lucha por mejorar su posición en la tabla de clasificación al volver al quinto puesto y desplazar a las Águilas Cibaeñas a la última posición de la tabla.

La jornada marcó el primer partido de los Toros después de jugar sus primeros 25 juegos de la campaña, que significa la mitad de su temporada. Las Águilas llegaron también justamente a 25 compromisos este miércoles.

El triunfo llegó mediante una reacción tardía, después de que la ofensiva taurina permaneciera limitada a una anotación durante las primeras siete entradas, en un encuentro que parecía encaminado a favorecer a los capitalinos.

La diferencia se produjo en el cierre del octavo episodio, cuando los Toros aprovecharon el descontrol del relevo rojo para fabricar sus seis y transformar una desventaja de 2-1 en una ventaja de 7-2.

Rafael Lantigua abrió la entrada con boleto ante Elvis Peguero y fue sustituido por Duke Ellis, quien avanzó a segunda debido a un error del propio lanzador en un intento de viraje.

Juan Brito también recibió transferencia y Gilberto Celestino llenó las bases con un toque de hit. Con los sacos congestionados y sin outs, Ronny Simon fue golpeado por un lanzamiento, una acción que fue definida a través del moderno sistema ABS, para producir la carrera del empate.

El dirigente escarlata, Ramón Santiago, recurrió entonces a Kelly Austin, pero De la Cruz conectó sencillo al jardín central que llevó al plato a dos corredores y colocó delante a los romanenses 4-2.

La ofensiva no terminó ahí. Con dos compañeros en circulación, Reyes desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central para completar el racimo y establecer el marcador que resultó definitivo. Fue su segundo vuelacercas de la temporada.

Hasta ese momento, el encuentro había estado marcado por el duelo de lanzadores y escasas oportunidades ofensivas.

Los taurinos inauguraron la anotación en el segundo episodio, cuando George Valera abrió con doble, avanzó a tercera mediante toque de sacrificio de Yairo Muñoz y anotó impulsado por sencillo de Jeimer Candelario.

Los escarlatas respondieron en el tercero. Marco Hernández conectó doble, alcanzó la antesala con un rodado y cruzó el plato gracias a un sencillo de Jonathan Guzmán que igualó las acciones.

En la cuarta entrada, Junior Lake negoció boleto, robó segunda y llegó a tercera por un error en el tiro del receptor Onil Pérez. Ramón Laureano lo remolcó mediante elevado de sacrificio para poner la pizarra 2-1.

Esa ventaja se mantuvo durante cuatro episodios, aunque los romanenses amenazaron con empatar en el cierre del cuarto, cuando Reyes abrió con doble y llegó a tercera con un out. Sin embargo, un batazo de línea de Yairo Muñoz y un elevado de Candelario frustraron la oportunidad.

Sauryn Lao, uno de los mejores lanzadores de la temporada, cumplió una sólida apertura de seis entradas, en las que permitió cinco imparables y una carrera, con cuatro ponches, sin conceder boletos. Aneurys Zabala retiró en orden el séptimo, antes de que el bullpen perdiera el control del encuentro.

Por los taurinos, Jhony Brito trabajó tres entradas y dos tercios de dos anotaciones. El relevo mantuvo sin carreras a la ofensiva contraria durante el resto del desafío, al que le permitió tan solo dos indiscutibles.

Yaramil Hiraldo (3-1), quien lanzó un octavo episodio perfecto, se acreditó la victoria, mientras que Peguero (1-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro anotaciones sin conseguir un out.

Por los Leones,

conectó dos imparables en cuatro turnos;

, de 4-2, con

y una anotada;

, de 4-1, con una impulsada, y

produjo una vuelta con

.

Por los Toros, Reyes terminó de 4-2, con jonrón, doble, tres remolcadas y una anotada; De la Cruz, de 4-1, con dos impulsadas y una anotada; Candelario, de 3-1, con una empujada, y Simon, de 3-1, con una anotada y otra producida.