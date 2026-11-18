Vladimir Guerrero Jr. saluda a Emilio Bonifacio al llegar al terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Apenas horas después de que los Tigres del Licey anunciaran de manera oficial su adquisición vía cambio desde los Toros del Este, el estelar inicialista de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., se presentó este miércoles a los entrenamientos del conjunto azul en el estadio Quisqueya Juan Marichal, previo al partido con las Águilas Cibaeñas.

La presencia del slugger en el terreno de juego marcó el inicio de su preparación física y beisbolística bajo las órdenes del cuerpo técnico liceísta dirigido por Gilbert Gómez, abriendo la puerta a su eventual debut con la franquicia más laureada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y del Caribe.

De concretarse su entrada a roster activo en las próximas jornadas, Guerrero Jr. estaría regresando a la acción en el circuito invernal dominicano por primera vez desde la campaña 2020-2021, entonces los colores de los Leones del Escogido, el equipo que lo drafteó en 2018.

La llegada temprana de Guerrero Jr. al Quisqueya generó entusiasmo inmediato dentro de la cueva de los Tigres, que buscaban blindar el corazón de su alineación con un bateador de jerarquía comprobada en las Grandes Ligas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45023-pm-4-d310c6ad.jpeg (CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45023-pm-3-3d78235e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45024-pm-91f6dd78.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45023-pm-1-fcd947ea.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45023-pm-5-ed71e30b.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-45023-pm-2-04a5324a.jpeg ‹ ›

Guerrero Jr. es dueño del tercer contrato más grande en la historia del béisbol, uno de 500 millones de dólares que le otorgó el equipo canadiense. Viene de agotar su peor temporada desde que llegó a la MLB, en 2019, con apenas nueve jonrones y 57 vueltas remolcadas. Su línea ofensiva quedó en .260/.332/.356 para un OPS de .688, en 144 partidos.

Tras el acuerdo con la gerencia de los Toros del Este —franquicia que poseía sus derechos en la liga sin que llegara a debutar con el uniforme taurino—, el toletero no perdió tiempo para ponerse a disposición de su nuevo club.

Durante la sesión vespertina de este miércoles, el bateador derecho realizó trabajos de acondicionamiento físico, defensa en la primera base y prácticas de bateo junto al resto del plantel, mostrando disposición para acelerar su puesta a punto competitiva.

Un regreso esperado por la afición

En su anterior pasantía previa por la Lidom durante el torneo 2020-2021 con el Escogido, Guerrero Jr. disputó 17 partidos de serie regular antes de enfocarse de lleno en sus compromisos en las Mayores con los Azulejos de Toronto. Desde entonces, su participación en el invierno había sido uno de los grandes anhelos de los fanáticos dominicanos.