Las Águilas Cibaeñas anunciaron este jueves la contratación del venezolano Francisco Cervelli como su nuevo dirigente, en sustitución del colombiano Luis "Pipe" Urueta, quien fue destituido después de la derrota 5-4 frente a los Tigres del Licey, que dejó al conjunto santiaguero en el último lugar del campeonato.

El equipo acumula nueve victorias y 16 derrotas en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), con un porcentaje de .360, a siete juegos y medio del primer lugar.

Cervelli, de 40 años, llega al béisbol dominicano después de conducir a la selección de Italia a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, la mejor actuación de ese país en la historia del torneo.

Bajo su dirección, los italianos terminaron invictos la primera ronda con cuatro victorias, incluida una sobre Estados Unidos. Posteriormente derrotaron a Puerto Rico en los cuartos de final, antes de caer 4-2 frente a Venezuela en las semifinales.

Segundo venezolano en dirigir el equipo

El exreceptor también llevó a Italia a la final del Campeonato Europeo de 2025 y trabajó como entrenador de receptores en la organización de los Padres de San Diego.

Como jugador, Cervelli participó en 13 temporadas de Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami.

Disputó 730 partidos, conectó 605 imparables, 41 cuadrangulares y remolcó 275 carreras, con promedio de bateo de .268. Formó parte de los Yankees que conquistaron la Serie Mundial de 2009.

Cervelli será el segundo venezolano en dirigir a las Águilas, después de Omar López, quien estuvo al frente del conjunto durante la temporada 2019-2020.

Su contratación representa un cambio de dirección para una franquicia que busca recuperarse de los resultados adversos y mantenerse en la lucha por uno de los cuatro puestos clasificatorios al round robin.