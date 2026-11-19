Harold Ramírez rompió el empate para las Estrellas Orientales ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Estrellas Orientales aseguraron este miércoles la serie particular frente a los Gigantes del Cibao al imponerse 2-1 en el estadio Julián Javier, resultado con el que extendieron a seis sus victorias sin derrotas ante los nordestanos en la temporada 2026-27 de Lidom.

El héroe del encuentro fue el colombiano Harold Ramírez que conectó doblete empujador de la carrera que le dio el triunfo al conjunto petromacorisano.

Carlos Belén (1-0) obtuvo la victoria al retirar los dos bateadores que enfrentó en el quinto episodio. Christopher Molina (2-1) cargó con la derrota después de permitir cinco imparables y una carrera en dos entradas y dos tercios.

Luis García consiguió su quinto salvamento al trabajar el noveno, en el que permitió un sencillo de Nomar Mazara antes de dominar a Agustín Ramírez con una doble matanza.

Óscar de la Cruz abrió por las Estrellas y permitió seis imparables y una carrera en cuatro entradas y un tercio. Los cinco relevistas que le siguieron completaron cuatro entradas y dos tercios sin anotaciones.

Los orientales conectaron diez imparables, aunque dejaron pasar oportunidades de ampliar la ventaja, particularmente en el segundo y cuarto episodios, cuando colocaron dos corredores en circulación.

Con cuatro enfrentamientos pendientes entre ambos conjuntos, los orientales garantizaron la ventaja en el criterio de desempate de la serie particular, en caso de terminar igualados en la tabla de posiciones de la serie regular.

Las Estrellas mejoraron su récord a 14-12 amenazando el segundo lugar, mientras que los Gigantes quedaron con 12-13, en el cuarto lugar de la tabla, después de un encuentro que permaneció igualado hasta la quinta entrada.

Los petromacorisanos tienen récord de 5-2 en partidos decididos por una carrera, después de su triunfo de esta noche y el tercero corrido que consigue con esa diferencia.

Como anotaron

Los verdes tomaron ventaja en el primer episodio, cuando Euribiel Ángeles llegó a primera por un error del jardinero derecho Noelvi Marte, avanzó hasta tercera con un sencillo de Raimel Tapia y anotó impulsado por otro imparable de Óscar González.

Los Gigantes respondieron inmediatamente ante Óscar de la Cruz. Carlos Jorge abrió el cierre del primero con sencillo y anotó desde primera mediante un doble de Marcell Ozuna al jardín izquierdo, que igualó las acciones 1-1.

La carrera decisiva llegó en el quinto episodio, después de dos outs, frente al relevista Cristopher Molina. Miguel Bleis conectó sencillo, Josh Lester lo llevó hasta tercera con otro imparable y Harold Ramírez disparó un doble al jardín central que rompió el empate.

Los Gigantes tuvieron una oportunidad importante en el cierre de esa misma entrada, cuando Pablo Reyes, Pascanel Ferreras y Jorge conectaron sencillos consecutivos para llenar las bases con un out.

Belén sustituyó a De la Cruz y obligó a Noelvi Marte a batear para una doble matanza por la vía 4-6-3, que terminó con la amenaza.

Los más destacados

Por las Estrellas, Tapia bateó de 4-2; Ramírez, de 4-2, con un doble y una remolcada; Miguel Bleis, de 3-1, con una anotada; González, de 1-1, con una impulsada, y Ángeles, de 5-1, con una anotada.

Por los Gigantes, Jorge terminó de 3-2, con una anotada; Ozuna, de 4-1, con un doble y una remolcada; Noelvi Marte, de 4-1, y Pablo Reyes y Ferreras, ambos de 3-1.