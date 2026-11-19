José Marmolejos ha participado en los 26 partidos de los Leones del Escogido ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Si el Escogido marcha en la punta, pasado el ecuador del torneo, una cuota importante de ese brinco lo tiene la mejor versión que se ha visto desde que José Marmolejos aterrizara en la Lidom allá en 2015 con el Licey cuando era prospecto de los Nacionales.

A los 33 años, con paso fugaz por la MLB (76 partidos entre 2020 y 2021), paradas en Japón (2022) y fijó en México desde 2024, lo visto este torneo lo ha colocado en la punta dentro de la carrera al Jugador Más Valioso.

El inicialista y jardinero ocasional ya trituró la mayoría de marcas personales cuando resta casi media serie regular completa.

El bateador zurdo ha participado en los 26 encuentros de los bicampeones defensores (17-9) y sus aportes ofensivos toman mayor relevancia cuando la hoja exhibe su oportunismo.

Batea .400 con hombres en posición de anotar (30-12), lleva 15 remolques en ese escenario y 17 con dos outs en la entrada, según Béisboldata.

En total, el nacido en Perth Amboy, Nueva Jersey, acumula 33 imparables, 10 dobles, cinco cuadrangulares, 13 carreras anotadas, 21 remolcadas y 17 bases por bolas, sus mejores registros en una serie regular.

Encabeza al Escogido en incogibles, dobles, jonrones, carreras impulsadas y boletos recibidos, además de liderar el conjunto en porcentaje de embasarse (.451), slugging (.617) y OPS (1.068). Su promedio de bateo de .351 es el segundo mejor del equipo y de la liga, solo superado por el .368 de su compañero Jonathan Guzmán.

Los ajustes

El buen momento no es producto de la casualidad, le atribuye parte importante de su rendimiento al trabajo realizado con los instructores de bateo escarlatas y los ajustes que ha incorporado a su mecánica.

"Sí, gracias a Dios, tremendo inicio, y quiero darle el crédito al staff que tenemos. Los coaches de bateo son tremendos, empezando por Jorge Mejía, con el cual he trabajado algunas cosas de biomecánica, y eso nos ha dado tremendo resultado", expresó Marmolejos a Diario Libre.

Candidato al MVP

Lidera la liga en remolcadas, OBP, slugging y OPS; ocupa el segundo lugar en hits, detrás de Gustavo Núñez (Licey), quien suma 34, y es segundo en dobles (10) detrás de los 12 de Aaron Schunk (Estrellas).

En cuadrangulares comparte el liderato con Noelvi Marte (Gigantes), mientras que sus 17 boletos los colocan en el segundo puesto, solo superado por los 21 de Marcell Ozuna (Gigantes).

Una combinación de contacto, poder y capacidad para llegar a las bases que fortalece sus argumentos para aspirar al principal reconocimiento individual.

Fue seleccionado por los Tigres en la segunda ronda del Draft de Novatos de 2015 y desde entonces ha vestido los uniformes de Tigres, Leones, Estrellas y Águilas Cibaeñas.

Con los Leones fue parte de los títulos de 2024-25 y 2025-26, pero no se había establecido como protagonista de una campaña individual de esta dimensión ni conquistar un liderato ofensivo de relevancia en el circuito.