¿Jugarán Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Fernando Tatis Jr. como ha trascendido en los últimos días? Aunque un inminente cierre patronal en las Grandes Ligas eliminaría las restricciones burocráticas para que las superestrellas dominicanas jueguen en el invierno, pisar el terreno de la Lidom bajo un paro laboral conlleva un riesgo financiero.

Las pólizas de seguros que garantizan el reembolso del dinero mientras un bigleaguer está lesionado cesan durante un paro laboral. Una lesión sufrida en esa etapa jugando sin un seguro adicional da el derecho a su club a colocarlo en la lista restringida y no pagarle por el tiempo ausente.

Un día de salario que Soto se pierda en la MLB por una lesión sufrida con el Licey bajo el cierre laboral le representa dejar de cobrar 260,989 dólares si así quisieran los Mets. La clásica baja por 10 días serían unos 2,609,890 dólares.

Para Guerrero Jr. sería de 220,957 por día y en el caso de Tatis Jr. quedaría 142,067, todo en función de lo que están supuestos a ganar en un calendario completo en 2027.

El pago acordado para un año en Grandes Ligas se reparte en un calendario de 181 días, entre abril y septiembre.

Para que peloteros como Guerrero Jr., Soto o Tatis Jr. jueguen se requerirá del pago de pólizas nuevas, que tendrían que ser asumidas por los clubes de la Lidom o el propio jugador.

Ese dilema contractual amenaza con enfriar el entusiasmo generado alrededor de la temporada 2026-27 de la Lidom, que justo al llegar a su ecuador ha funcionado como una vitrina orgánica de figuras establecidas y jóvenes cotizados como Marcell Ozuna, Miguel Andújar, Luis Gil, Ramón Laureano, Noelvi Marte, Agustín Ramírez, Jesús Sánchez, Kevin Alcántara, Deyvison de los Santos, Jasson Domínguez y Leody Taveras.

Este núcleo comparte características como ser agente libre, estar atado a contrato corto y figurar bajo control de sus clubes por tiempo de servicio.

Diario Libre consultó ayer al sindicato de peloteros sobre una eventual cobertura de seguro en caso de cierre, pero no respondió.

Mayor esperanza

La expectativa de los fanáticos se disparó aún más esta semana tras conocerse que Guerrero Jr. comenzó a entrenar con el Licey tras llegar desde los Toros, a lo que se suman los rumores en torno a Soto y las declaraciones de Fernando Tatis padre el pasado fin de semana en Miami, dejando abierta la puerta para que su hijo mayor vista la chaqueta de las Estrellas.

Detrás del atractivo de estas eventuales integraciones pesa la incertidumbre laboral en Estados Unidos. El convenio colectivo entre los dueños de equipos y la Asociación de Peloteros vence el próximo 1 de diciembre a las 11:59 de la noche, y la falta de acuerdo perfila un nuevo cierre patronal (lockout).

De decretarse el paro, los contratos de Grandes Ligas quedan congelados y el Acuerdo de Ligas Invernales pierde vigencia para los jugadores del róster de 40 hombres.