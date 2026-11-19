La venta de los Angelinos de Los Angeles será completada en el mes de enero ( AFP )

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) esperan que la propuesta de venta de los Angels de Los Ángeles a Kroenke Sports & Entertainment, valorada en 4,000 millones de dólares, se concrete en enero.

El equipo anunció el 1 de septiembre que Arte Moreno, quien compró la franquicia a The Walt Disney Co. en 2003, tenía la intención de venderla.

El comprador era la compañía propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, el Arsenal (campeón de la Premier League), los Denver Nuggets de la NBA, el Colorado Avalanche de la NHL, los Colorado Rapids de la Major League Soccer y el SoFi Stadium.

Al momento del anuncio, los Angels señalaron que esperaban que la venta se efectuara a principios de 2027.

Estado de la aprobación

El comisionado del béisbol, Rob Manfred, dijo el miércoles que se ofreció una actualización durante las reuniones de propietarios de esta semana y que la operación está encaminada a ser aprobada, sujeta al cierre formal.

"Esperamos que el cierre se produzca justo después del inicio del año", afirmó.