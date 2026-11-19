Los White Sox de Chicago enviarán a los lanzadores derechos Luis Castillo y Davis Martin a los Rockies de Colorado a cambio de dos prospectos, informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN.

El zurdo Sean Sullivan y el receptor Douglas Veliz son los jugadores de ligas menores que pasan a los White Sox, según Jon Heyman, de MLB Network.

Según se informa, los Rockies asumirán la totalidad del salario de Castillo. El tres veces seleccionado al Juego de Estrellas ganará 22.75 millones de dólares en 2027 y cuenta con una opción de adquisición automática (vesting option) de 25 millones para 2028 si acumula 180 entradas lanzadas.

Rendimiento de los jugadores

Chicago adquirió a Castillo procedente de los Mariners de Seattle antes de la fecha límite de cambios de este año. Registró una efectividad de 8.42 con un WHIP de 1.80 y 26 ponches en 31 entradas (seis aperturas) tras el traspaso.

En general, el lanzador de 33 años dejó una efectividad de 5.85 con una tasa de 7.7 ponches por cada nueve entradas (K/9) en 130 entradas y dos tercios (23 aperturas), durante la peor temporada de sus 10 años de carrera.

Por su parte, Martin, de 29 años, acumuló una efectividad de 3.95 con un FIP de 3.83 y 122 ponches a lo largo de 146 entradas (28 aperturas) este año.