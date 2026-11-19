Tarik Skubal se reunió el martes con los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers, según informa Jeff Passan, de ESPN.

El estelar lanzador zurdo quedó "muy impresionado" con la presentación de los Blue Jays tras escuchar sobre el éxito del club al firmar y desarrollar lanzadores agentes libres, dijo una fuente a Jon Morosi, de MLB Network.

La temporada baja pasada, Toronto firmó a Dylan Cease, quien terminó como finalista al premio Cy Young de la Liga Americana. El equipo también convirtió al agente libre Kevin Gausman en finalista al Cy Young en 2023.

No se han dado a conocer detalles de la reunión de los Dodgers con Skubal.

Los encuentros de Skubal con estos clubes se produjeron después de que, según se informó, sostuviera el lunes una reunión con los New York Mets que salió "muy bien".

Los San Diego Padres también tenían previsto conversar con Skubal el miércoles, de acuerdo con Jon Heyman, de MLB Network.

Sin embargo, algunas personas involucradas en las negociaciones por Skubal creen que los Mets y los Blue Jays se enfrentarán mano a mano en la ronda final de ofertas, según Buster Olney, de ESPN.

Potencial impacto deportivo

El lanzador de 29 años es el mejor jugador disponible en la agencia libre tras ganar el premio Cy Young en dos de las últimas tres temporadas. Le daría a los Mets un as sumamente necesario después de que su rotación ocupara el puesto 23 en efectividad la campaña pasada.

Si Skubal se uniera a los Blue Jays, formaría una dupla letal en la cima de su rotación junto a Cease.

Skubal participó en 26 juegos entre los Detroit Tigers y los Los Angeles Dodgers la temporada pasada, registrando una efectividad de 2.72 y una tasa de 10.6 ponches por cada nueve entradas (K/9) en 158 entradas y dos tercios. Se perdió tiempo de juego durante el año tras someterse a un procedimiento en el codo.

Se espera que consiga el contrato más lucrativo jamás firmado por un lanzador en la agencia libre, superando el acuerdo de 12 años y 325 millones de dólares de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers.