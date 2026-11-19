Jugadores dominicanos un debut del Mundial Sub-12. ( ARCHIVO DL. )

La selección de República Dominicana debutará este viernes 20 de noviembre frente a Argentina en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, que reunirá a doce países en busca de cuatro plazas para la Copa Mundial de la categoría, prevista para 2027 en China Taipéi.

El certamen se extenderá hasta el 27 de noviembre y tendrá como sede principal el complejo deportivo IPL Academy, en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo. La entrada será gratuita para todo el público.

El conjunto dominicano enfrentará a Argentina a las 5:00 de la tarde, de acuerdo con el calendario anunciado por los organizadores.

En el torneo participarán 216 jugadores, distribuidos en doce selecciones con plantillas de 18 integrantes cada una.

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La primera ronda se disputará en tres grupos. República Dominicana integrará el Grupo B junto con Venezuela, Curazao y Argentina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/bb00bf1f-8030-476f-8749-d0af13e5fd86-bdbe4e7b.jpg El equipo de Venezuela. (CEDIDA POR PANAMERICANO DE BÉISBOL SUB-12)

El Grupo A estará conformado por Estados Unidos, Brasil, Cuba y Nicaragua, mientras que Puerto Rico, México, Panamá y Perú competirán en el Grupo C.

Oportunidad para el béisbol infantil

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, destacó la oportunidad de organizar otra competencia internacional, después de que el país acogiera el Premundial Sub-18.

Núñez señaló que el torneo representa una nueva oportunidad para demostrar la capacidad organizativa de República Dominicana y contribuir al desarrollo del béisbol infantil.

Los partidos serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32 y sus plataformas digitales, además de emisoras de radio y canales asociados.