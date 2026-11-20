Las Águilas Cibaeñas tendrán 14 de sus próximos 25 partidos en su propio Estadio Cibao en la segunda mitad de la temporada. ( DARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

Con 12 victorias menos que a esta misma altura del pasado campeonato, las Águilas Cibaeñas comienzan la segunda mitad de la serie regular con el desafío de abandonar el último lugar y rescatar sus aspiraciones de clasificación.

El panorama, con récord de 9-16 (.360), a tres juegos del cuarto puesto, motivó un cambio de mando: el venezolano Francisco Cervelli sustituye al colombiano Luis Urueta como mánager.

El movimiento se produjo un día después del jonrón de Ángel Ortiz a Jonthan Aro, que dejó a los cibaeños en el terreno del Quisqueya.

Buena parte de las dificultades del conjunto se concentra en sus enfrentamientos contra los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, frente a los cuales registra una victoria y ocho derrotas.

Los escarlatas dominan la serie particular 4-0 y los nordestanos 4-1, con un diferencial combinado de 18 carreras desfavorable para los santiagueros, que todavía tienen 11 compromisos pendientes contra esos dos adversarios.

El calendario ofrece, sin embargo, una circunstancia favorable: disputarán 14 de sus restantes 25 encuentros en el Estadio Cibao, donde presentan marca de 5-6, con 53 carreras anotadas y 52 permitidas. En la ruta exhiben registro de 4-10 y diferencial negativo de seis vueltas (64-70).

Para ponerse en .500

Para finalizar con porcentaje de .500 necesitarán jugar para 16-9 en la segunda mitad. Una actuación de 14-11 les permitiría alcanzar las 23 victorias con las que se consiguió el cuarto boleto a la semifinal en el torneo anterior, aunque esa cantidad no garantiza la clasificación.

El deterioro ofensivo también explica el descenso. De liderar la liga en promedio de bateo (.265), slugging (.403) y OPS (.755) en la pasada campaña, el equipo amarillo ocupa ahora el último puesto en esos tres departamentos, con .235, .345 de slugging y .691 (OPS), respectivamente.

El pitcheo tampoco escapó a la caída: su efectividad pasó de 3.79 a 4.47, cuarta en la liga, mientras que el promedio de la oposición aumentó de .240 a .259.

A eso se agrega su escasa capacidad para resolver encuentros cerrados, con registro de 1-4 en partidos decididos por una carrera, incluidos sus últimos tres reveses.

El reto del nuevo estratega será transformar en 25 encuentros el rumbo de una novena que hace un año dominaba el campeonato con marca de 21-4 y que ahora corre el riesgo de quedarse fuera después de ganar la regular pasada, algo que les ocurrió en 1984-85, luego de liderar la pasada campaña.

Las Águilas han quedado en el último lugar en cinco ocasiones. En 2015-16 compartieron el peor récord (22-28) con los Gigantes, pero se apropian del quinto por ganarles la serie particular 6-4.