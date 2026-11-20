Las Estrellas Orientales extendieron a seis sus victorias consecutivas en el orden cronológico de sus últimos partidos, al derrotar 9-2 a las Águilas Cibaeñas, que sufrieron su cuarto revés seguido bajo esa misma condición la noche de este viernes en el Estadio Cibao.

El resultado dejó a los orientales con marca de 15-12 en el tercer lugar de la clasificación, mientras los cibaeños descendieron a 9-17, en el último lugar, durante el debut de Francisco Cervelli como dirigente aguilucho, quien sustituye a Luis Urueta.

La particularidad de ambas rachas está relacionada con el partido que concluyó el lunes 16 de noviembre, ganado 3-2 por los verdes, pero iniciado el 21 de octubre y registrado estadísticamente con esa fecha original, según reglamentos de Lidom.

La cronología no tumba la racha oriental, ni la cibaeña.

De ahí que, al contabilizar los encuentros según su fecha de registro, las Águilas acumulen tres derrotas consecutivas, mientras que, en el orden en que finalizaron, suman cuatro. Las Estrellas, por su parte, han ganado sus últimos seis compromisos concluidos.

La ofensiva oriental descargó 17 imparables y aprovechó cuatro errores defensivos para tomar ventaja desde el segundo episodio, cuando anotó dos carreras ante Joan Adon.

Los nordestanos ampliaron la diferencia con tres vueltas en el quinto y dos en el sexto, antes de agregar una en cada una de las siguientes dos entradas.

Leo Bernal y Jorge Mateo contribuyeron a la producción del quinto capítulo, mientras Harold Ramírez y Miguel Bleis impulsaron carreras en el sexto.

Las Águilas, limitadas a cuatro imparables, evitaron la blanqueada en el octavo mediante un cuadrangular de dos carreras de Aderlin Rodríguez frente a Darlin Saladín.

Enny Romero (2-1) obtuvo la victoria con cinco entradas de un hit, tres boletos y dos ponches. Adon (2-3) cargó con la derrota al permitir cinco imparables y dos carreras inmerecidas en tres episodios.

El relevo oriental completó cuatro entradas de tres hits y dos carreras, ambas producidas por el jonrón de Rodríguez.

Por las Estrellas, Mateo bateó de 4-3, con una anotada y una remolcada; Bernal, de 6-3, con dos anotadas; Ramírez, de 6-3, con una anotada y una impulsada; y Bleis, de 2-2, con doble y una producida.

Por las Águilas, Rodríguez terminó de 1-1, con cuadrangular, una anotada y dos remolcadas. Luis Liberato, Fernando Peguero y John García conectaron un imparable cada uno.