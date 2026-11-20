El sindicato pide que se eleve el mínimo excenpto que figura en los presupuestos cerrados. ( CEDIDA POR MLB )

A menos de dos semanas de que expire el actual convenio colectivo de las Grandes Ligas (MLB), la Asociación de Peloteros (MLBPA) presentó el viernes una contrapropuesta formal a los dueños de equipos para reformar el sistema de firmas internacionales amateur, descartando de plano la implementación de un draft internacional y planteando en su lugar un aumento en los presupuestos de contratación, incentivos económicos por ascenso y sanciones estrictas contra los acuerdos anticipados.

De acuerdo con un comunicado oficial enviado por el sindicato a Diario Libre, el paquete de medidas busca proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes talentos de países con tradición beisbolera —como la República Dominicana y Venezuela—, sin imponerles restricciones artificiales que limiten su libertad de negociación ni reduzcan su compensación económica.

"Estamos comprometidos a negociar un sistema que preserve las oportunidades para las futuras generaciones de peloteros, proteja a los jóvenes prospectos de la explotación y brinde flexibilidad sin imponerles más cargas a los jugadores internacionales con nuevas restricciones artificiales como un draft", expresó el director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, en la comunicación remitida a este medio.

"Nuestras propuestas ayudan a consolidar los avances del béisbol como un deporte internacional, al tiempo que salvaguardan los intereses de los jóvenes atletas que representan el futuro de nuestro juego", escribe Meyer.

Más dinero en los presupuestos y bonos por promoción

La propuesta del gremio laboral responde directamente a la postura de los propietarios de la MLB, quienes han insistido en instaurar un sorteo mundial de talento amateur como parte de las negociaciones hacia un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA), cuyo plazo vence el próximo 1 de diciembre.

Frente a ese modelo, los jugadores proponen conservar el sistema de agencia libre amateur, pero introduciendo ajustes estructurales en tres ejes fundamentales.

La MLBPA plantea elevar los montos asignados a cada club para contratar prospectos internacionales y otorgar mayor flexibilidad para que las organizaciones puedan exceder sus topes presupuestarios en beneficio de todos los firmados.

Ampliación de la exención salarial

El sindicato propone subir de 10,000 a 75,000 dólares el umbral de bonos que quedan exentos del cálculo del presupuesto de cada franquicia, una medida diseñada para mejorar sustancialmente las ofertas en el segmento bajo del mercado.

Los peloteros sugieren crear pagos adicionales a medida que los jóvenes prospectos sean promovidos a niveles superiores dentro del sistema de desarrollo de sus organizaciones (como un bono de 25,000 dólares financiado de manera centralizada por MLB al ser asignados a un equipo de complejo o liga de desarrollo para quienes firmen por debajo de los 75,000 dólares).

Guerra frontal contra los preacuerdos

Uno de los puntos más sensibles para el mercado dominicano es el combate a los acuerdos verbales anticipados (pre-agreements) pactados años antes de que los jugadores cumplan la edad reglamentaria de firma. Para erradicar estas prácticas, la MLBPA propuso establecer penalidades claras y específicas contra cualquier conducta de los clubes que viole el convenio colectivo.

Asimismo, el sindicato busca restarle previsibilidad y rigidez al mercado para desincentivar los pactos ilegales: además de permitir presupuestos más altos, los equipos tendrían mayores facilidades para intercambiar espacio de sus bonus pools y transferir (roll over) el dinero remanente de un período de firmas al siguiente.

En el plano competitivo, la propuesta incluye ventajas específicas para los clubes de mercados pequeños o receptores de reparto de ingresos (revenue sharing), permitiéndoles sumar 1,000,000 de dólares adicionales a su presupuesto durante un período de firmas dentro de la vigencia de cinco años del convenio, además de 500,000 dólares extra en cada ciclo posterior a una clasificación a la postemporada.

También recibirían recompensas económicas financiadas con el impuesto recaudado a los equipos que excedan su tope, así como mayor espacio presupuestario al firmar o perder agentes libres.

El gremio planteó crear presupuestos de firma totalmente independientes para jugadores elegibles con experiencia profesional limitada en el extranjero.

De este modo, estrellas provenientes de ligas profesionales de Asia no competirían por el mismo fondo monetario destinado a los prospectos adolescentes de Latinoamérica, un problema que quedó en evidencia cuando los Dodgers de Los Ángeles utilizaron gran parte de su cuota internacional para firmar al lanzador japonés Roki Sasaki.