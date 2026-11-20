Las Águilas Cibaeñas oficializaron la reestructuración de su cuerpo técnico que acompañará al nuevo dirigente Francisco Cervelli, quien hará su debut al frente del conjunto amarillo este viernes en el Estadio Cibao, cuando los aguiluchos reciban la visita de las Estrellas Orientales.

Dentro de los movimientos en el banquillo, Jean Carlos Boscán (JC Boscán), ex catcher de Grandes Ligas, fungirá como coach de control de calidad (quality control coach), aportando su experiencia y cercanía en la preparación diaria del equipo.

Por su parte, Andy Fermín, hombre de la casa y pieza clave en la estructura de la franquicia, pasa de sus funciones como entrenador de la inicial a desempeñarse como coach de banca (bench coach), convirtiéndose en la mano derecha de Cervelli durante el desarrollo de los partidos.

El puesto vacante en la línea de primera base será ocupado por Jovanny Cuevas, quien asciende al equipo grande tras haberse desempeñado este 2026 como dirigente de la novena aguilucha en la Liga Paralela.

La directiva confirmó que el resto de los integrantes del cuerpo técnico se mantienen inalterables en sus respectivas posiciones. Cervelli, que tendrá su primera experiencia en el circuito dominicano, sustituye en el cargo al colombiano Luis Urueta, quien condujera al conjunto a ganar la serie regular del torneo pasado.

Con esta nueva configuración, el conjunto cibaeño busca reaccionar en la segunda mitad del campeonato 2026-2027 de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

Actualmente, las Águilas ocupan la sexta posición de la tabla con récord de 9-16, ubicándose a tres juegos del cuarto lugar clasificatorio, restando 25 compromisos por disputar en la Serie Regular.

Una trayectoria forjada en las Grandes Ligas

Nacido en Valencia, Venezuela, el 6 de marzo de 1986, Cervelli desarrolló una carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas, donde vistió los uniformes de los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami.

Debutó en las Mayores el 18 de septiembre de 2008 con los Yankees, organización con la que conquistó la Serie Mundial de 2009. A lo largo de su carrera participó en 730 partidos, acumuló 605 imparables, 41 cuadrangulares y 275 carreras impulsadas, con promedio de bateo de .268 y porcentaje de embasarse de .358.

Más allá de sus estadísticas ofensivas, Cervelli construyó su reputación como receptor, una posición que exige profundo conocimiento del juego, manejo del cuerpo de lanzadores, lectura estratégica y comunicación constante con sus compañeros. Esa experiencia constituye hoy una de sus principales fortalezas en su desarrollo como dirigente.

Una actuación histórica en el Clásico Mundial de 2026

Su consolidación como estratega alcanzó una nueva dimensión en marzo de 2026, cuando condujo a la selección de Italia a la primera semifinal de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol, uno de los resultados más trascendentales del programa italiano en competencias internacionales.

Bajo su dirección, Italia completó invicta la fase de grupos con cuatro victorias, incluida una sobresaliente actuación frente a Estados Unidos, y posteriormente superó a Puerto Rico en los cuartos de final.

El conjunto italiano llegó a semifinales con cinco victorias consecutivas y concluyó el torneo con marca de 5-1, tras caer 4-2 frente a Venezuela, selección que posteriormente conquistó el campeonato mundial.

La histórica participación italiana evidenció la capacidad de Cervelli para construir una identidad colectiva, gestionar un plantel de diferentes experiencias profesionales y competir exitosamente frente a algunas de las principales potencias del béisbol mundial.

Previamente, en 2025, había conducido a Italia a la final del Campeonato Europeo, sumando otra experiencia relevante a su naciente carrera como dirigente.

Su vínculo con la selección italiana tiene, además, profundas raíces personales. Hijo de padre italiano, Cervelli representó a ese país como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017, antes de asumir su dirección técnica en 2025.

Para las Águilas, su llegada constituye una apuesta por fortalecer la conducción del equipo en un momento determinante de la temporada, con la convicción de que la experiencia, el trabajo colectivo y la capacidad de respuesta serán fundamentales para afrontar los próximos compromisos.

La organización, poseedora de 22 campeonatos nacionales y seis títulos de la Serie del Caribe, reafirma así su compromiso de tomar las decisiones necesarias para competir al más alto nivel, honrar su tradición ganadora y responder a las expectativas de una de las fanaticadas más apasionadas del béisbol caribeño.