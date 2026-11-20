Christian Adames bateó de 5-4 en el triunfo de los Tigres del Licey sobre los Toros del Este la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli de La Romana. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Los Tigres del Licey se impusieron 8-4 a los Toros del Este, luego de recuperarse de una desventaja temprana y tomar definitivamente el control del encuentro con dos carreras en el quinto episodio.

Los romanenses habían respondido a una anotación azul en el primero con dos vueltas en el cierre, favorecidos por un error en tiro del inicialista Miguel Andújar tras un sencillo de George Valera.

El Licey se coloca con 16-11 y se pone a uno de los líderes Leones del Escogido (17-12) que perdieron esta noche ante los Gigantes del Cibao por 3-0 en la capital. Los Toros (10-17) se mantienen en el quinto.

Un cuadrangular solitario de Enmanuel Valdez en el segundo amplió la diferencia a 3-1, pero los añiles descontaron en el tercero mediante elevado de sacrificio de Andújar.

En el cuarto, con las bases llenas, un rodado de José Barrero y un error en tiro de Jeimer Candelario permitieron anotar a Adames y Elier Hernández para colocar el marcador 4-3.

Los Toros igualaron en el cierre gracias a un lanzamiento desviado de Michael Arias, que permitió anotar a Onil Pérez.

Sin embargo, el Licey recuperó la ventaja en el quinto frente a Phillips Valdez, cuando Ronny Mauricio conectó doble remolcador. Un sencillo de Adames contra Ángel Felipe llevó otra carrera al plato para el 6-4.

Los azules ampliaron en el séptimo mediante otro imparable productor del antesalista y completaron su ofensiva en el octavo con un doble de Yamal Encarnación.

El relevo capitalino resultó determinante. Después del empate en el cuarto, Andrew Pérez, Carlos Durán, Michel Otañez, Carlos Vargas y J.C. Mejía completaron cinco entradas sin permitir anotaciones.

Arias (4-0) obtuvo la victoria pese a permitir una carrera en el cuarto episodio, mientras que Valdez (1-2) cargó con la derrota.

Los Toros dejaron las bases llenas en el segundo capítulo. El Licey, por su parte, perdió una oportunidad de ampliar su ventaja en el séptimo cuando Adames fue retirado en el plato tras un sencillo de Ángel Ortiz.

Por el Licey, Adames bateó de 5-4, con doble, una anotada y dos remolcadas; Mauricio, de 4-1, con doble, dos anotadas y una impulsada; Barrero, de 3-1, con doble, dos anotadas y una producida; y Encarnación, de 5-2, con doble y una empujada.

Por los Toros, Pérez terminó de 3-2, con una anotada; Valdez, de 3-1, con cuadrangular, una anotada y una remolcada; Valera, de 2-1, con una impulsada; y Celestino, de 4-1, con doble y una anotada.