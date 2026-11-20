Carlos Jorge disparó tres imparables para encabezar el ataque ofensivo nordestano. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO )

El zurdo estadounidense Jake Eder limitó al Escogido a solo un hit en cinco entradas y Carlos Jorge disparó un doblete que produjo dos vueltas para ayudar a los Gigantes a imponerse 3-0 la noche del viernes, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cuatro relevistas completaron la blanqueada de los nordestanos dentro del torneo que está dedicado a la memoria de Héctor José Rizek Llabaly y en disputa de la Copa Banreservas. Eder concedió dos boletos y ponchó a tres.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su marca a 13-13 y se mantuvieron en el cuarto lugar de la clasificación.

Además, tomaron ventaja de 3-2 en la serie particular de esta temporada, aunque los Leones dominan el historial entre ambos equipos por 167-139. El Escogido sigue líder con 17-10.

Las tres carreras de los visitantes llegaron en el séptimo episodio, que inició Aneurys Zabala ponchando a los dos primeros bateadores que enfrentó, pero transfirió a Roldy Brito, quien se estafó la intermedia y luego anotó por sencillo de Pablo Reyes al jardín izquierdo. Carlos Peguero conectó imparable, y un doble de Carlos Jorge al prado derecho, ante Kelly Austin, empujó dos vueltas para los cibaeños.

Richard Guasch (1-0) se llevó la victoria al retirar a los tres bateadores que enfrentó en el sexto, mientras que Enmanuel Mejía y Hansel Robles lanzaron el séptimo y octavo sin permitir daño, con un ponche cada uno. Fernando Pilar consiguió su tercer salvamento de la temporada.

Winston Santos lanzó cuatro entradas por los Leones, con tres hits permitidos y cinco ponches, mientras que Aneury Zabala (0-1) cargó con la derrota al permitir dos imparables y tres carreras limpias en el sexto episodio.

Por los Gigantes, Jorge bateó de 4-3, con doble y dos impulsadas; Reyes terminó de 3-1, con una anotada y una remolcada.

Marte, Marcell Ozuna, Deyvison de los Santos, Roldy Brito y Roldy Peguero aportaron un hit cada uno. Por los Leones, Carlos Santana conectó el único imparable.

Cairo se acerca

La victoria también representó la número 13 para el dirigente venezolano Miguel Cairo en la liga, con la que superó a Omar López y ascendió al tercer puesto entre los mánagers venezolanos con más triunfos en la historia de Lidom.

Gigantes y Leones volverán a enfrentarse este sábado, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.