Shohei Ohtani observa durante el partido de los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Blancas de Chicago. ( JOE ROBBINS/GETTY IMAGES )

Con la firma de un contrato de patrocinio vitalicio con New Balance, Shohei Ohtani ingresó oficialmente al reducido y elitista círculo de íconos globales del deporte que han asegurado acuerdos de por vida con sus marcas deportivas, un grupo reservado hasta ahora para figuras de la talla de Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant y Cristiano Ronaldo (con Nike), además de Damian Lillard (con Adidas).

El pacto, anunciado este viernes por la firma estadounidense, extiende hasta el final de la carrera profesional del cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) una alianza comercial que comenzó en 2023. Como parte del acuerdo, New Balance rebautizará su centro de investigación científica como el Laboratorio de Investigación Deportiva Shohei Ohtani (Shohei Ohtani Sports Research Lab).

"Han podido atender mis peticiones, las cosas que he solicitado y, como dije, eso requiere mucha confianza", declaró Ohtani recientemente a la revista GQ a través de un intérprete. "Esa relación ha sido muy buena y fluida. No tuve reservas para extender nuestro vínculo".

Una economía propia alrededor de Ohtani

A diferencia de la mayoría de las estrellas del béisbol, Ohtani se ha consolidado como un fenómeno comercial planetario, al punto de que los Dodgers de Los Ángeles han construido prácticamente una economía autosostenible alrededor de su figura.

New Balance capitalizó ese impacto desde la serie inaugural de la temporada 2025 en Tokio, donde instaló una tienda temporal temática en el distrito de Shibuya dedicada a los logros del astro japonés y a mercancía con su logotipo personalizado.

Rediseño de calzado tras un 2026 condicionado por las lesiones

El anuncio llega tras una campaña 2026 difícil en el plano físico para el pelotero de 32 años, quien intentó lanzar y batear a tiempo completo por primera vez desde 2023. Sin embargo, molestias persistentes en la rodilla, el bíceps y el cuello limitaron su rendimiento: registró su menor OPS ofensivo desde 2022, conectó 30 cuadrangulares —ninguno en serie regular después del 18 de agosto— y no volvió a subir al montículo tras el 3 de julio.

Pese a ello, finalizó segundo en la votación al MVP de la Liga Nacional, interrumpiendo una racha de tres premios consecutivos, mientras los Dodgers —bicampeones de la Serie Mundial en sus dos primeros años con el equipo— cayeron en la Serie de Campeonato ante los eventuales monarcas, los Cerveceros de Milwaukee.

"Honestamente, creo que estoy muy decepcionado", admitió Ohtani a través de su intérprete, Will Ireton, tras la eliminación angelina.

Aunque la gerencia de Los Ángeles confirmó que sus dolencias no requerirán cirugía y espera que continúe como jugador de dos vías en 2027, el propio Ohtani reveló a GQ que el origen de su cadena de lesiones pudo estar en el calzado: al lanzar en 2026 sentía que el talón de su pie de apoyo se deslizaba demasiado, un problema que se agudizó en junio frente a los Piratas de Pittsburgh, cuando abandonó el encuentro por molestias en la rodilla izquierda.

Para evitar que se repita, Ohtani dibujó personalmente bocetos para reconfigurar sus ganchos (cleats) junto al equipo técnico de New Balance. "Tengo mucha participación directa en el calzado y la indumentaria", explicó. "Algunos años hacemos cambios menores y otros hacemos un gran ajuste. Ellos entienden lo que quiero".