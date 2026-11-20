Jugadores dominicanos en el Mundial Sub-12. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La selección de República Dominicana debutó este viernes con una victoria por nocaut de 26 carreras por una sobre Argentina, en apenas cuatro entradas, durante la jornada inaugural del Campeonato Panamericano Sub-12 de béisbol, que se celebra en el complejo IPL Academy, en San Antonio de Guerra.

El equipo dominicano tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando anotó siete carreras, impulsado por un cuadrangular de dos vueltas de Nolbis Marcos por el jardín central.

La ofensiva continuó en el segundo episodio con otras 15 anotaciones, aprovechando el descontrol del pitcheo argentino y combinando batazos oportunos con una agresiva estrategia en las bases.

En esa entrada, Isaac Brito conectó un jonrón de dos carreras ante el relevista Benjamín Barco, ampliando la ventaja dominicana.

Argentina consiguió su única anotación en la cuarta entrada mediante un elevado de sacrificio de Abadía, que permitió anotar a Benjamín Olmedo.

Ethan Estévez se acreditó la victoria por República Dominicana, con cuatro ponches y sin permitir carreras durante su actuación.

La derrota correspondió al abridor argentino Lauro Manuel Pistan, quien permitió nueve carreras, ocho limpias, y concedió dos boletos.

Los mejores bateadores

Isaac Brito encabezó el ataque dominicano al batear de 2-2, con un cuadrangular, tres carreras remolcadas, cuatro anotadas y dos boletos.

También sobresalió Nolbis Marcos, quien terminó de 4-2, con un jonrón, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

Yohandry Pérez conectó tres imparables en igual número de turnos, incluido un doble, mientras Hansel Espinal terminó de 4-3, con tres anotadas y una remolcada.

Moisés Martínez aportó dos imparables y tres carreras impulsadas. Yemmy Marrero bateó de 3-2, con tres anotadas y una remolcada, y Yociel Pérez terminó de 2-2, con un doble, una anotada y una impulsada.

Próximo rival: Venezuela

Con este resultado, República Dominicana comienza con marca de 1-0 en el Grupo B, que también integran Venezuela, Curazao y Argentina.

Su próximo compromiso será este sábado 21 de noviembre, a las 12:00 del mediodía, frente a Venezuela, en el Estadio 1 del complejo IPL Academy.

El conjunto venezolano también ganó en su debut, al imponerse 9-0 sobre Curazao.

En los demás resultados de la jornada inaugural, Estados Unidos derrotó 11-2 a Cuba; Panamá venció 7-1 a Puerto Rico; Nicaragua superó 14-2 a Brasil y México blanqueó 15-0 a Perú.

El Campeonato Panamericano Sub-12 reúne a 12 selecciones y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Los cuatro primeros lugares obtendrán la clasificación directa a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2027, que se disputará en China Taipéi.

El torneo es organizado por WBSC Américas/Copabe y se celebra en República Dominicana.