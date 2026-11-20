Un testigo cooperante con un extenso historial de fraudes declaró el jueves en el juicio federal por amaño de apuestas que involucra a los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, asegurando bajo juramento que obtuvo ganancias netas superiores a los 32,000 dólares gracias a dos pitcheos presuntamente manipulados por Ortiz en junio de 2025.

De acuerdo con un reporte publicado por el portal deportivo The Athletic, el testigo, identificado como Enthony Díaz, compareció a través de un intérprete en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde Clase (28 años) y Ortiz (27) enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en eventos deportivos mediante soborno y lavado de dinero. Ambos peloteros —junto a un tercer acusado, Robinson Vásquez— se han declarado no culpables.

Mientras que en los primeros ocho días del juicio los apostadores que subieron al estrado se enfocaron principalmente en presunta información privilegiada sobre envíos del cerrador Emmanuel Clase —acusado de manipular 18 lanzamientos a lo largo de tres temporadas—, el testimonio de Díaz apuntó directamente contra el abridor Luis Ortiz, a quien la fiscalía señala por dos pitcheos específicos.

Según detalló The Athletic, Díaz testificó que recibió información interna sobre dos lanzamientos de Ortiz: uno ante ek cubano Randy Arozarena el 15 de junio de 2025 y otro frente al venezolano Pedro Pagés el 27 de junio, apenas días antes de que el serpentinero fuera colocado en licencia administrativa.

Díaz admitió incluso haber instruido a su propia hija para que apostara en uno de esos envíos advirtiéndole que contaba con información privilegiada, y aseguró haber realizado una de las jugadas antes de saber siquiera quién era el bateador de turno.

Con esa línea de interrogatorio, la fiscalía buscó refutar el argumento de la defensa de Ortiz, que sostiene que los lanzamientos cuestionados respondían a una estrategia normal de reporte de scouting según el bateador en el plato.

El rol del intermediario y las pérdidas previas

Díaz afirmó que la información provenía de Enoc Peña, señalado por ambas partes como el enlace directo entre Clase y la red de apostadores, aunque los fiscales adelantaron que difícilmente lo llamarán a declarar por dudas sobre su credibilidad.

La defensa sostiene que Peña dirigía el esquema haciendo conjeturas basadas en análisis estadísticos, sin contar realmente con datos internos.

Como prueba de ello, el testigo relató que sus dos primeras apuestas dentro del supuesto esquema terminaron en pérdidas: 3,316 dólares apostando a que Clase lanzaría bola contra Manny Machado el 15 de junio de 2023 (quien conectó un foul) y 4,000 dólares a una bola frente a Andy Pagés el 28 de mayo de 2025 (quien abanicó un slider en la tierra).

Según Díaz, tras reclamarle molesto a Peña, este viajó a Cleveland y regresó asegurando tener datos sobre los envíos de Ortiz, exigiendo el 70 % de las ganancias sin asumir responsabilidad por las pérdidas.

Credibilidad cuestionada y choques en la sala

La presencia de Díaz en el estrado estuvo precedida por fuertes disputas entre la fiscalía y la abogada defensora Elizabeth Geddes, quien presentó pruebas de que el testigo había cometido fraude con cheques, algo que había negado durante meses ante el gobierno.

En su declaración, Díaz admitió haber estado preso por mentir inicialmente en este caso, así como haber cometido fraude bancario, fiscal y falsificación de formularios W-2, delitos por los que enfrenta hasta 20 años de prisión mientras busca una reducción de pena por cooperar.

Durante el contrainterrogatorio —que continuará este viernes—, Geddes evidenció que el 11 de mayo de 2025 Díaz realizó 91 apuestas (incluidas 19 por más de 1,700 dólares a que Ortiz lanzaría bola) que no estaban vinculadas a amaños, obligándolo a retractarse tras intentar atribuirlas inicialmente a Peña.

En la misma jornada, el agente especial del FBI Richard Busick presentó registros de geolocalización que ubicaron a varios apostadores juntos al momento de jugar y situaron a Peña con frecuencia cerca de la residencia de Clase.

El tribunal prevé presentar los alegatos finales el lunes posterior al Día de Acción de Gracias y despedir al jurado a más tardar el 3 de diciembre, aunque la defensa advirtió al cierre de la sesión sobre un miembro del jurado que pasó toda la tarde dormido, lo que podría derivar en su reemplazo por uno de los cinco suplentes disponibles.