Luis Gil lanza en la actualidad con el Licey, en la Lidom. ( GETTY IMAGES )

En apenas dos años, la trayectoria de Luis Gil en los Yankees de Nueva York dio un giro drástico: de ser coronado Novato del Año de la Liga Americana en 2024 a convertirse en agente libre este viernes, luego de que la organización neoyorquina decidiera no ofrecerle contrato para la temporada 2027 al cumplirse la fecha límite de licitación (tender deadline).

El lanzador derecho dominicano, de 28 años, encabezó un grupo de 44 jugadores en todas las Grandes Ligas que quedaron sin contrato (non-tendered) cuando sus respectivos clubes optaron por no llevarlos al proceso de arbitraje salarial. Gil devengó un salario de 2,162,500 dólares en la campaña 2026 y era elegible para discutir un aumento mediante arbitraje.

Un ascenso fulgurante frenado por las lesiones

El desenlace contrasta con el impacto que tuvo el serpentinero quisqueyano en 2024, cuando irrumpió en la rotación del Bronx para registrar marca de 15-7 con efectividad de 3.50 en 29 aperturas. Apoyado en una recta de cuatro costuras que promedió 96.6 millas por hora, Gil ponchó a 171 bateadores en 151.2 entradas —aunque también lideró las Grandes Ligas con 77 boletos otorgados—, méritos suficientes para alzarse con el premio al mejor novato del joven circuito.

Sin embargo, el impulso de aquella campaña se diluyó en los dos años siguientes debido a los problemas físicos. En 2025, una distensión en el músculo dorsal ancho (lat strain) lo mantuvo fuera de acción durante gran parte del calendario, limitándolo a 11 aperturas en las que dejó récord de 4-1 y promedio de carreras limpias de 3.32.

El panorama se complicó aún más en 2026: Gil pasó la mayor parte de la temporada en las ligas menores y sufrió una inflamación en el hombro derecho, cerrando su participación con el equipo grande de los Yankees con balance de 1-2 y efectividad de 4.61 en apenas nueve presentaciones (cuatro como abridor y cinco como relevista).

Otros movimientos en la fecha límite de contratos

Además de Gil, Nueva York decidió dejar en libertad al relevista derecho puertorriqueño Fernando Cruz, de 36 años, quien no volvió a lanzar después del 25 de agosto debido a un desgarro parcial del ligamento colateral cubital y había manifestado su intención de recuperarse sin someterse a cirugía. En la campaña previa, Cruz dejó marca de 4-6, efectividad de 3.13 y dos salvamentos en 61 apariciones (67 ponches en 54.2 innings).

Entre los 44 peloteros que no recibieron oferta contractual en la jornada también figuran el también jardinero dominicano Bryan De La Cruz (Filadelfia), el abridor derecho de Washington Josiah Gray —All-Star en 2023 que apenas pudo lanzar en cinco juegos combinados entre 2024 y 2026 por lesiones en el codo y el flexor—, el antesalista Nolan Gorman (San Luis), el derecho Bailey Ober y el jardinero Trevor Larnach (Minnesota), el utilitario David Fry (Cleveland), Luke Raley (Seattle), Davis Schneider (Toronto), JP Sears (San Diego), Jake Cousins (Dodgers) y Cole Sulser (Tampa Bay).

Todos estos jugadores se suman a un mercado de agentes libres que ya contaba con 183 peloteros desde el cierre de la Serie Mundial.