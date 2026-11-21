Elier Hernández agota un turno en el partido entre los Tigres del Licey y los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Con una explosiva ofensiva de 13 imparables encabezada por Ronny Mauricio y Cristhian Adames, sumada a una apertura dominante de cinco entradas sin carreras limpias del derecho Albert Abreu, los Tigres del Licey derrotaron de manera contundente 10-3 a los Toros del Este este sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en partido correspondiente a la serie regular de la Temporada 2026-27 de la Lidom.

El desempeño de Abreu (3-0) en el montículo, inclinó la balanza temprano a favor del conjunto azul, trabajó 5.0 entradas de calidad . Toleró cinco indiscutibles y apenas una carrera sucia, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco, para dejar suefectividad en 1.38.

Por los Toros, Aaron Brooks (0-3), tuvo una salida muy corta de apenas dos tercios de trabajo, permitió dos hits, concedió tres boletos y le anotaron tres vueltas, una de ellas limpia, antes de abandonar el montículo en el mismo primer episodio.

Como anotaron

Ataque tempranero azul (1ª y 2ª entrada): Los Tigres tomaron el control desde el cierre del primer inning al fabricar 3 carreras frente a Aaron Brooks , aprovechando boletos, errores defensivos y batazos oportunos de Ramón Hernández y Elier Hernández. En el segundo acto, un doblete remolcador de Cristhian Adames ante el relevista Domingo Acevedo colocó el choque 4-0.

Los tomaron el control desde el cierre del primer inning al fabricar 3 carreras frente a , aprovechando boletos, errores defensivos y batazos oportunos de y Elier Hernández. En el segundo acto, un doblete remolcador de ante el relevista Domingo Acevedo colocó el choque 4-0. Descuento taurino (3ª entrada): Los Toros anotaron su primera vuelta en la alta del tercero por intermedio de Onil Pérez , impulsado por boleto con bases llenas a Bryan De La Cruz frente a Albert Abreu .

Los Toros anotaron su primera vuelta en la alta del tercero por intermedio de , impulsado por a frente a . Rally decisivo del Licey (5ª y 6ª entrada): La ofensiva bengalesa sentenció el encuentro en el quinto episodio con un ramillete de cinco carreras contra Deyni Olivero , destacando un batazo productor de tres carreras de Ronny Mauricio y remolcadas de Ramón Hernández y Elier Hernández. En el sexto, Mauricio impulsó su tercera vuelta de la tarde para poner la pizarra 10-1.

La ofensiva bengalesa sentenció el encuentro en el quinto episodio con un ramillete de cinco carreras contra , destacando un batazo productor de tres carreras de y remolcadas de y Elier Hernández. En el sexto, Mauricio impulsó su tercera vuelta de la tarde para poner la pizarra 10-1. Reacción tardía (9ª entrada): En el noveno capítulo, los Toros maquilaron el marcador con dos carreras ante el relevista Oliver Ortega, producidas por rodado de George Valera y sencillo de Jesús Sánchez.

Los más destacados

Por los Tigres, Cristhian Adames de 3-3 con dos dobles, dos anotadas y un remolque; Ronny Mauricio de 4-1 con tres remolques y dos anotadas; Ramón Hernández de 4-1 con dos producidas y una anotada; Elier Hernández de 2-1 con dos remolcadas y una anotada; y Yamal Encarnación de 5-2.

Por los Toros, Jesús Sánchez de 5-2 con una empujada; Yairo Muñoz de 5-2 ; Juan Brito de 3-2 con una base robada ; y Bryan de La Cruz con un remolque y dos boletos.

Próximo partido

Los Tigres estarán recibiendo la visita de los Leones del Escogido, y los Toros estarán visitando a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas, ambos partidos a partir de las 5 de la tarde.



