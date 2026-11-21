Marcell Ozuna llega al plato luego de conectar cuadrangular ante los Leones del Escogido en el Estadio Julián Javier ( CEDIDA POR GIGANTES DEL CIBAO )

Marcell Ozuna conectó el cuadrangular número 20 de su carrera en la Liga Dominicana y los Gigantes del Cibao derrotaron 6-2 a los Leones del Escogido este sábado, en la continuación del campeonato 2026-27.

El triunfo fue para Willy Peralta (2-0) que permitió cuatro imparables y otorgó dos boletos, con dos ponches, la derrota recayó sobre el estadounidense Conner Green (0-1) que trabajó cinco episodios, en los que permitió cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos. El salvamento fue para Joel César, su primero de la campaña.

Ozuna disparó su tercer jonrón de la temporada, el primero desde el 31 de octubre, para romper el empate que mantenía con Ángel Peña en la lista histórica de cuadrangulares de los Gigantes.

El batazo llegó ante un slider de Aneurys Zabala, en cuenta de 2-2, con un out y las bases limpias, y viajó 390 pies por el jardín izquierdo.

Con su vuelacerca, Ozuna empató con Henry Rodríguez, Jesús Alou, Carmelo Castillo y otros 17 bateadores en el registro histórico de la Lidom.

Entre los jugadores de los Gigantes, dejó atrás a Ángel Peña, con 18, y quedó a uno de José Sirí, quien suma 21.

Los más destacados

Por los Leones, Erik González bateó de 3-2 y recibió dos boletos; Michael De la Cruz conectó de 4-1, con un doble, mientras que Vidal Bruján, Esmerlyn Valdez, Gregory Polanco, Sócrates Brito y Marco Hernández aportaron un imparable cada uno.

Por los Gigantes, Ozuna terminó de 3-1, con dos anotadas y una remolcada; Carlos Jorge bateó de 4-2, con un doble, una anotada y una impulsada; Henry Méndez se fue de 3-1, con dos anotadas y una remolcada.

Noelvi Marte conectó su sexto jonrón, mientras que Agustín Ramírez agregó un doble y Deyvision de los Santos y Pascanel Ferreras aportaron un hit cada uno.

Los Gigantes ampliaron a 4-2 su ventaja en la serie particular de esta temporada, aunque los Leones dominan el historial entre ambos conjuntos con 168 victorias y 139 derrotas.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su récord a 14-13 y consiguieron su segunda victoria consecutiva, los Leones (17-11) cayeron por tercer juego consecutivo.

Próximos partidos

Estos equipos volverán a enfrentarse el miércoles 2 de diciembre en Santo Domingo.

Este domingo, los Gigantes jugarán una doble cartelera contra las Águilas Cibaeñas, a partir de las 3:00 de la tarde, en Santiago, y los Leones visitarán a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya.