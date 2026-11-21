Jugadores de Venezuela celebran tras derrotar 9-6 a República Dominicana en el Panamericano de Béisbol Sub-12. ( SUMINISTRADA POR LOS ORGANIZADORES )

La selección de Venezuela derrotó 9 carreras por 6 a República Dominicana en la continuación del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, que se celebra en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra.

Con este resultado, el conjunto venezolano aseguró su clasificación a la súper ronda con récord de 2-0, mientras que los dominicanos tendrán una nueva oportunidad de avanzar este domingo, cuando enfrenten a Curazao a las 2:30 de la tarde.

Venezuela tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando aprovechó varios errores defensivos del conjunto quisqueyano para fabricar cuatro carreras. Posteriormente, agregó dos anotaciones en el segundo episodio, una en el tercero y dos más en el quinto para completar su producción ofensiva.

Ángel Torreabal tuvo una destacada actuación desde el montículo, al trabajar tres entradas, permitir una carrera y ponchar a seis bateadores. A la ofensiva, Domenico Rojas conectó dos imparables, anotó una carrera y remolcó otras dos.

La victoria fue para Mathias Quevedo, quien lanzó un episodio de relevo, permitió dos imparables y una carrera, además de ponchar a un contrario. Winder Sánchez consiguió el salvamento tras trabajar dos entradas, en las que permitió dos carreras sucias.

Por República Dominicana, Orwin Mejía sobresalió al batear de 2-2 y remolcar dos carreras. El jugador ingresó como bateador emergente y asumió la segunda base. Alexi Domínguez también contribuyó con una carrera anotada y otra impulsada.

Los dominicanos iniciaron el torneo con una contundente victoria 26-1 sobre Argentina y ahora necesitan imponerse ante Curazao para avanzar a la siguiente fase.

En la jornada dominical, Venezuela se medirá a Argentina a las 12:00 del mediodía, mientras que República Dominicana enfrentará a Curazao a las 2:30 de la tarde.

Otros resultados

En otros encuentros de la jornada, Estados Unidos mantuvo su invicto en el grupo A al vencer por nocaut 10-0 a Brasil, para colocar su marca en 2-0. Rogelio García Jr. conectó su segundo cuadrangular consecutivo, mientras que Noah Kirk bateó de 3-2, con una anotada y tres carreras impulsadas.

Por su parte, Cuba consiguió su primera victoria del campeonato al derrotar 8-2 a Nicaragua. Brayan de Armas Mejía fue la figura ofensiva con un cuadrangular de dos carreras, dos imparables en tres turnos, dos anotadas y tres remolcadas. También consiguió el salvamento desde el montículo.

Curazao, entretanto, blanqueó 9-0 a Argentina, respaldado por la sobresaliente labor de su abridor Esteven Félix, quien lanzó cuatro entradas, permitió apenas dos imparables y ponchó a siete bateadores, sin permitir carreras.

Formato y objetivo del torneo

La ronda preliminar del campeonato está dividida en tres grupos de cuatro selecciones. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda , en busca de un lugar en la disputa por las medallas.

del campeonato está dividida en de cuatro selecciones. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la , en busca de un lugar en la disputa por las medallas. El grupo A está integrado por Estados Unidos , Brasil , Cuba y Nicaragua; el B lo conforman Argentina , Curazao , República Dominicana y Venezuela ; mientras que Puerto Rico, México, Panamá y Perú compiten en el grupo C .

está integrado por , , y Nicaragua; el B lo conforman , , y ; mientras que Puerto Rico, México, Panamá y Perú compiten en el . El Campeonato Panamericano Sub-12 forma parte del calendario de WBSC Americas/Copabe y se disputa hasta el 27 de noviembre en el IPL Academy Complex, en Guerra. La competencia otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12, programada para celebrarse en China Taipéi en 2027.

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