Aderlin Rodríguez conecta doble remolcador que dejó en el terreno a los Gigantes del Cibao ( CEDIDA POR AGUILAS CIBAEÑAS )

Aderlin Rodríguez protagonizó una noche memorable al conectar cinco imparables, incluidos tres dobles, y remolcar seis carreras, coronando su actuación con un batazo decisivo en el noveno episodio que permitió a las Águilas Cibaeñas dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao con marcador de 11-10, la noche del domingo en el Estadio Cibao.

El doble de Rodríguez con las bases llenas y un out en la novena entrada impulsó las dos carreras que completaron una espectacular remontada de los aguiluchos, quienes llegaron al último episodio con desventaja de 10-8.

La victoria representó el primer triunfo de Francisco Cervelli como dirigente del conjunto amarillo.

El encuentro correspondió al segundo partido de la doble cartelera dominical celebrada en el Nido Aguilucho. Con el resultado, las Águilas mejoraron su registro a 10-19, mientras que los Gigantes quedaron con marca de 15-14.

Por los aguiluchos abrió el estadounidense Dylan File, quien trabajó 2.0 entradas, permitió siete imparables y cuatro carreras, ponchó a dos bateadores, concedió una base por bolas y golpeó a uno de los 14 bateadores que enfrentó.

Fue seguido en el montículo por Deury Carrasco (3), Gerson Garabito (4), Erick Mejía (6), Junior Fernández (7), A. J. Puckett (7), Justin Martínez (8) y Jonathan Aro (9), quien se acreditó la victoria para mejorar su récord a 3-1.

Los Gigantes iniciaron con el zurdo estadounidense Adam Seminaris, quien lanzó 2.2 entradas, permitió seis imparables, incluidos tres dobles, y dos carreras. Además, ponchó a un bateador y golpeó a otro.

Los relevistas utilizados por los francomacorisanos fueron Enoli Paredes (3), Bryan Rodríguez (4), Williams Jerez (5), Alimber Santa (6), Joel César (6), Yerry Rodríguez (6), Alberto Pacheco (7), Emiliano Teodo (8) y Brent Honeywell (8), quien cargó con la derrota y quedó con marca de 1-1.

Como anotaron

Las Águilas inauguraron el marcador en la primera entrada. Después de un out, Santiago Espinal conectó sencillo al jardín derecho, avanzó a tercera con doble de Jasson Domínguez por la misma banda y anotó con un sencillo de Aderlin Rodríguez al campocorto.

Los Gigantes respondieron de inmediato y tomaron la delantera en el segundo episodio al fabricar cuatro carreras mediante cinco imparables consecutivos.

Kelvin Gutiérrez abrió el ataque con sencillo al jardín derecho y avanzó a tercera con otro imparable de Yonatan Henríquez. Julio Carreras impulsó la primera carrera con un toque sorpresa, mientras que Hendry Méndez remolcó la segunda con un batazo que se internó en el jardín derecho tras ser desviado por el inicialista. Posteriormente, Agustín Ramírez disparó un doble por esa misma banda que llevó al plato a Carreras y Méndez, colocando la pizarra 4-1.

Las Águilas descontaron en el tercer episodio, cuando Santiago Espinal abrió con doble al jardín izquierdo. Tras un elevado de Domínguez al bosque central, Aderlin Rodríguez conectó un doble productor por la línea de tercera base que redujo la diferencia a 4-2.

El ataque amarillo continuó en el quinto episodio. Domínguez negoció una base por bolas, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó gracias a otro doble remolcador de Rodríguez, acercando a las Águilas 4-3.

Los Gigantes ampliaron su ventaja a 5-3 en el sexto, cuando Julio Carreras abrió con sencillo, avanzó a segunda mediante un toque de sacrificio de Eddinson Paulino y anotó con un imparable de Deyvison De Los Santos al jardín derecho.

Sin embargo, las Águilas reaccionaron en el cierre de esa misma entrada y fabricaron cuatro carreras para darle vuelta al marcador 7-5. El conjunto amarillo aprovechó el descontrol de los relevistas visitantes, quienes concedieron cuatro bases por bolas, dos de ellas con las bases llenas. Tres de los corredores que recibieron transferencias terminaron anotando.

La respuesta de los Gigantes llegó en el séptimo episodio, cuando protagonizaron su mayor ataque de la noche con un racimo de cinco carreras que les devolvió la ventaja 10-7.

Con las bases llenas, Agustín Ramírez conectó un doble al jardín derecho que limpió las almohadillas y produjo tres anotaciones. Posteriormente, Carlos Peguero disparó un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, llevando también al plato a Ramírez.

Las Águilas volvieron a amenazar en el octavo episodio. Luis Liberato negoció una transferencia y avanzó a tercera con sencillo de Santiago Espinal. Jasson Domínguez produjo la octava carrera amarilla con un imparable al cuadro, mientras que Aderlin Rodríguez conectó otro sencillo que llenó las bases sin outs.

No obstante, Brent Honeywell entró en relevo de Emiliano Teodo y consiguió los tres outs de la entrada, dos de ellos por la vía del ponche, evitando mayores daños y manteniendo a los Gigantes delante 10-8.

La historia cambió definitivamente en el noveno episodio.

Después de un out, Mason McCoy disparó un doble al jardín izquierdo y avanzó a tercera con sencillo de Luis Liberato. Santiago Espinal continuó el ataque con otro imparable al bosque izquierdo, que permitió anotar a McCoy y acercó a las Águilas 10-9.

Jasson Domínguez negoció una base por bolas que llenó las almohadillas y preparó el escenario para Aderlin Rodríguez.

El poderoso inicialista respondió con un doble profundo al jardín central que llevó al plato a Liberato y Espinal con las carreras del empate y la victoria, desatando la celebración de los jugadores y aficionados aguiluchos en el Estadio Cibao.

Los más destacados

Aderlin Rodríguez encabezó el ataque de las Águilas al batear de 6-5, con tres dobles y seis carreras impulsadas. Santiago Espinal tuvo otra destacada actuación al terminar de 5-4, con dos remolcadas y cuatro anotadas.

Jasson Domínguez bateó de 3-2, con dos carreras impulsadas, una anotada y tres bases por bolas recibidas, mientras que Mason McCoy aportó tres imparables en cuatro turnos y anotó dos carreras.

Por los Gigantes, Agustín Ramírez terminó de 4-2, con dos dobles, cinco carreras impulsadas, una anotada y dos transferencias. Carlos Peguero bateó de 5-2, incluido un cuadrangular, con dos remolcadas.

Julio Carreras conectó dos imparables en cuatro turnos, impulsó una carrera y anotó tres; Deyvison De Los Santos bateó de 5-3, con una producida; Kelvin Gutiérrez disparó un doble y un sencillo, con una anotada; y Yonatan Henríquez terminó de 5-3, incluido un doble.

Próximo partido

Después de la jornada de descanso del lunes, las Águilas Cibaeñas regresarán a la acción el martes 24 de noviembre, cuando recibirán a los Leones del Escogido en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 de la noche. Los Gigantes enfrentarán a los Toros del Este en el Francisco Micheli de La Romana.