Las Estrellas Orientales extendieron a ocho su cadena de victorias, la más extensa de su temporada, al derrotar 9-3 a los Toros del Este este domingo en el Estadio Tetelo Vargas, apoyadas en una ofensiva de 11 imparables y otra sólida presentación de su cuerpo de lanzadores.

Spencer Bivens (1-1) obtuvo el triunfo con cinco entradas de tres hits, dos carreras, tres boletos y tres ponches. Grills (1-1) sufrió la derrota al permitir cinco vueltas y cuatro imparables en una entrada y un tercio.

El relevo oriental concedió una carrera en cuatro episodios. Luis Moreno trabajó dos entradas, mientras Gregory Santos y Eddy Yean retiraron una cada uno sin anotaciones. Moreno escapó de una situación de bases llenas en el sexto al dominar a Pedro Severino con un rodado para out forzado.

Los verdes mejoraron a 17-12 y terminaron la jornada empatados con los Leones del Escogido que cayeron derrotados en el Estadio Quisqueya ante los Tigres del Licey, que se quedaron solos en la primera posición de la tabla.

Los romanenses (10-19) permanecieron en la quinta posición al perder por tercer partido corrido, y así ven empatar su serie particular ante sus vecinos en la lucha por la Copa Regional del este.

Como anotaron

La ventaja comenzó a construirse en el segundo episodio con un racimo de cinco anotaciones. Marco Luciano abrió con cuadrangular solitario ante Evan Grills. Harold Ramírez siguió con doble y anotó en una jugada de selección de Edgar Quero, acompañada de un error en tiro del antesalista Jeimer Candelario.

Con un out y dos corredores en circulación, Dairon Blanco disparó jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo para ampliar la diferencia a 5-0 y provocar la salida del abridor taurino.

Los Toros descontaron en el tercero mediante doble remolcador de Ronny Simón y agregaron otra vuelta en el quinto, cuando Jesús Sánchez conectó sencillo productor con dos eliminados.

Sin embargo, las Estrellas respondieron inmediatamente con cuatro anotaciones en el cierre de esa entrada. Dos boletos y un error del lanzador Roansy Contreras en un toque de sacrificio llenaron las bases sin outs. Robinson Canó produjo dos carreras con doble ante Reymín Guduán y Josh Lester impulsó otras dos mediante sencillo, en una acción que incluyó un error del jardinero derecho Bryan de la Cruz.

Simón anotó la última carrera romanense en el séptimo, remolcado por otro imparable de Sánchez. Una doble matanza de Eloy Jiménez cerró el episodio y eliminó la posibilidad de continuar el ataque.

Los más destacados

Por los Toros, Simón bateó de 5-2, con dos dobles, dos anotadas y una impulsada; Sánchez, de 5-2, con dos remolcadas, y Félix Reyes, de 3-1, con doble.

Por las Estrellas, Blanco terminó de 2-1, con jonrón, una anotada y tres impulsadas; Canó, de 4-3, con doble, una anotada y dos producidas; Lester, de 4-2, con dos remolcadas, y Luciano, de 4-1, con cuadrangular, dos anotadas y una empujada.

Próximos partidos

El próximo martes, los Toros estarán recibiendo la visita de los Gigantes del Cibao a partir de las 7:30 de la noche, y las Estrellas Orientales estarán en el Estadio Quisqueya enfrentando a los Tigres del Licey, a partir de la misma hora.