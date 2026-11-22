Gigantes vencen a Águilas en partido reasignado
Las Águilas respondieron con cuatro vueltas en el cuarto, pero no pudieron completar la remontada
Los Gigantes del Cibao derrotaron 8-4 a las Águilas Cibaeñas este domingo, en el Estadio Cibao, en un encuentro correspondiente al campeonato 2026-27 de la Liga Dominicana de Béisbol.
El triunfo fue para Ronel Blanco (1-0), quien trabajó cinco entradas, permitió seis imparables y cuatro carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. La derrota recayó sobre Sadrac Franco (0-1), quien no pudo sacar un out y permitió tres carreras, con tres boletos, en el sexto episodio.
Los Gigantes fabricaron cuatro carreras en el tercer episodio y agregaron otras cuatro en el sexto para asegurar el triunfo.
- Las Águilas respondieron con cuatro vueltas en el cuarto, pero no pudieron completar la remontada.
Los más destacados
Por los Gigantes, Carlos Jorge bateó de 4-2, con dos carreras impulsadas y una anotada; Gilberto Jiménez se fue de 3-1, con un triple y dos remolcadas; Deyvison de los Santos conectó un sencillo y produjo dos carreras, mientras que Nomar Mazara terminó de 2-1, con un doble, una anotada y una impulsada. Frank Rodríguez aportó un imparable y anotó dos carreras.
Por las Águilas, Webster Rivas encabezó la ofensiva al batear de 4-3, con un doble, una anotada y una remolcada. Luis Liberato conectó dos imparables en cuatro turnos, mientras que Raynel Delgado también ligó de 3-2, con una carrera anotada. Chris Suero bateó de 4-1, con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada.
Labor de los relevistas
Por los Gigantes, Cristopher Molina lanzó dos entradas en blanco, permitió dos hits y no otorgó boletos. Tyler Thomas trabajó un episodio, permitió un imparable y ponchó a dos, mientras que Anderson Pilar completó el noveno con una entrada de una carrera permitida, sin anotaciones.