Los Gigantes del Cibao derrotaron 8-4 a las Águilas Cibaeñas este domingo, en el Estadio Cibao, en un encuentro correspondiente al campeonato 2026-27 de la Liga Dominicana de Béisbol.

El triunfo fue para Ronel Blanco (1-0), quien trabajó cinco entradas, permitió seis imparables y cuatro carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. La derrota recayó sobre Sadrac Franco (0-1), quien no pudo sacar un out y permitió tres carreras, con tres boletos, en el sexto episodio.

Los Gigantes fabricaron cuatro carreras en el tercer episodio y agregaron otras cuatro en el sexto para asegurar el triunfo.

Las Águilas respondieron con cuatro vueltas en el cuarto, pero no pudieron completar la remontada.

Los más destacados

Por los Gigantes, Carlos Jorge bateó de 4-2, con dos carreras impulsadas y una anotada; Gilberto Jiménez se fue de 3-1, con un triple y dos remolcadas; Deyvison de los Santos conectó un sencillo y produjo dos carreras, mientras que Nomar Mazara terminó de 2-1, con un doble, una anotada y una impulsada. Frank Rodríguez aportó un imparable y anotó dos carreras.

Por las Águilas, Webster Rivas encabezó la ofensiva al batear de 4-3, con un doble, una anotada y una remolcada. Luis Liberato conectó dos imparables en cuatro turnos, mientras que Raynel Delgado también ligó de 3-2, con una carrera anotada. Chris Suero bateó de 4-1, con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada.

Labor de los relevistas

Por los Gigantes, Cristopher Molina lanzó dos entradas en blanco, permitió dos hits y no otorgó boletos. Tyler Thomas trabajó un episodio, permitió un imparable y ponchó a dos, mientras que Anderson Pilar completó el noveno con una entrada de una carrera permitida, sin anotaciones.