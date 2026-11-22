En un partido cerrado de principio a fin, y que se extendió a entradas extras, los Tigres del Licey dejaron en el terreno a los Leones del Escogido en el partido celebrado en la tarde-noche del domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal que terminó 3-2.

El lanzador ganador fue el cerrador de los Tigres, J.C. Mejía (2-0) al presentarse en dos actos en blanco, mientras que la derrota fue para Alexander Colomé (1-2), que permitió un indiscutible del receptor Francisco Mejía que dejó tendido al conjunto escarlata.

El abridor de los Tigres, Luis Gil, que firmó un contrato de un año con los Tigres de Detroit, salió sin decisión al lanzar cinco episodios de una vuelta, al igual que Stephen Nogosek, el abridor rojo, quien permitió dos carreras en 4.2 entradas.

Como anotaron

Los escarlatas marcaron una en el tercer episodio cuando Sócrates Brito conectó doble por el jardín izquierdo y luego pasó a tercera con un movimiento ilegal (balk) del pitcher Gil, quien con un lanzamiento salvaje permitió que Brito anotase.

Los bengalíes fabricaron dos rayitas en el quinto cuando tenían corredores en primera y tercera con un out ante Stephen Nogosek.

Un rodado de Ángel Ortiz por segunda provocó que Ronny Mauricio anotara desde la antesala cuando el intermedista Vidal Bruján optó por lanzar al plato, pero no pudo poner fuera al corredor. Con Kody Huff en segunda, un sencillo de Elier Hernández al central empujó la segunda de los locales.

En el octavo, los rojos igualaron las acciones contra Wander Suero gracias a un imparable remolcador por parte de Erik González al prado derecho llevando a Marco Hernández a la registradora desde la intermedia.

Los bengalíes llenaron las bases con un out en el décimo acto contra Alex Colomé, a quien Francisco Mejía le pegó indiscutible al bosque derecho para empujar a Mel Rojas Jr. desde la antesala.

Los más destacados

Por los melenudos, Brito bateó de 4-1 con doble y anotada; Hernández, de 2-1, con una anotada; González, de 5-1, con una impulsada, y Esmerlyn Valdez, de 3-1, con una transferencia.

Por los añiles, Mauricio se fue de 3-1, con una anotada y base por bolas, y Huff, de 3-1, con una anotada y un boleto.

Con la derrota, los Leones (17-12) descienden al segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (18-11) pasa al primero.

Próximos partidos

Este lunes es día libre en Lidom, por lo que el Escogido volverá a la acción el martes para visitar a las Águilas Cibaeñas en Santiago de los Caballeros a las 7:30 de la noche, y los azules enfrentarán a las Estrellas Orientales a partir de la misma hora en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.