Trevor Bauer lanzó pelota de cinco entradas y dos tercios de tres hits y siete ponches para que las Estrellas lograran su sexta victoria consecutiva al derrotar 3-1 a las Águilas Cibaeñas en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Este triunfo le permitió al equipo de la "Sultana del Este" (16-12) acercarse a solo un juego del primer lugar de la tabla de posiciones, que ocupan los Leones del Escogido y Tigres del Licey, ambos con marca de 17-11.

Fue la primera victoria de Bauer (1-1 y 2.75 EFE) con el equipo verde en su primera estancia en la pelota de Lidom en seis salidas como abridor. El serpentinero norteamericano realizó 81 lanzamientos, de los cuales 54 fueron strike. Enfrentó a un total de 21 bateadores.

El relevo oriental completó tres episodios y un tercio de cuatro imparables y una vuelta. A Bauer le siguió en el montículo Oddy Núñez (0.1), Patrick Weigel (1.0), Jefry Yan (1.0) y Luis García (1.0), que logró el salvamento.

Para las Estrellas fue la cuarta victoria ante las Águilas en su serie particular en seis encuentros y segunda en días consecutivos. Asimismo, fue su octavo triunfo en sus últimos diez partidos.

Cargó con la derrota Jhordany Mezquita (0-2), quien lanzó dos episodios de tres hits, dos carreras, un boleto y cinco bateadores abanicados.

Mezquita fue reemplazado por Deury Carrasco (1.0), Leandro López (1.1), Génesis Cabrera (1.0), A.J. Puckett (0.2), Junior Fernández (1.0) y Jonathan Hernández (1.0).

Como anotaron

En la parte baja de la tercera entrada, las Estrellas lograron sus primeras dos carreras de la noche, una por doble se José Tena y otra por jugada de selección en jugada de Marco Luciano.

La tercera vuelta se produjo en el quinto episodio por rodado de César Prieto.

En el noveno episodio, las Águilas lograron su única carrera del encuentro por rodado a la primera de Raynel Delgado.

Próximo partido

Las Estrellas continuarán este domingo en casa cuando reciban a los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas en partido programado para las cinco de la tarde. Spencer Bivens será el lanzador que estará iniciando en el montículo por el equipo petromacorisano.